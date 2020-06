തിരുവനന്തപുരം ∙ തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യുഡിഎഫിനു പുറത്തുള്ള മുസ്‌ലിം സംഘടനകളുമായി നീക്കുപോക്ക് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള മുസ്‌ലിം ലീഗ് നീക്കത്തിനെതിരെ സിപിഎം. മുസ്‌ലിം തീവ്രവാദ സംഘടനകളുമായി കൂട്ടുചേർന്ന്‌ എൽഡിഎഫിനെ നേരിടാനുള്ള ലീഗ് പ്രഖ്യാപനത്തോടു കോൺഗ്രസ് നിലപാടു വ്യക്തമാക്കണമെന്നു സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

സംഘപരിവാറിന്റെ വർഗീയ രാഷ്ട്രീയത്തെ പരോക്ഷമായി ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതാണു ലീഗിന്റെ നീക്കമെന്നു കോടിയേരി പറഞ്ഞു. ജമാ അത്തെ ഇസ്‌ലാമി, എസ്‌ഡിപിഐ തുടങ്ങിയ സംഘടനകളുമായി കൂട്ടുകെട്ടുണ്ടാക്കി എൽഡിഎഫിനെ നേരിടാനാണു ലീഗിന്റെ ശ്രമമെന്നാണു പി.കെ.കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയുടെ പ്രസ്താവന വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്. ഇതിനു കോൺഗ്രസിലെ ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ അറിവും പിന്തുണയും ഉണ്ടെന്ന റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. ജനങ്ങൾ വർധിച്ച തോതിൽ എൽഡിഎഫിനെ പിന്തുണയ്ക്കുമെന്നു മനസ്സിലാക്കി അതിനെ മറികടക്കാനാണു നീക്കം – കോടിയേരി പറഞ്ഞു.

ചർച്ച ആരംഭിച്ചില്ല

∙ വെൽഫെയർ പാർട്ടിയടക്കം യുഡിഎഫിനു പുറത്തുള്ള ചെറുകക്ഷികളുമായി തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ധാരണയുണ്ടാക്കുമെന്ന പ്രഖ്യാപനം ചർച്ചയായതോടെ മുസ്‍ലിം ലീഗ് നിലപാട് മയപ്പെടുത്തി. ചില പ്രാദേശിക ഘടകങ്ങളുടെ വികാരം മാത്രമാണു പങ്കുവച്ചതെന്നും ചർച്ചകൾ ആരംഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നുമാണു പുതിയ നിലപാട്.

