കോവിഡ് നെഗറ്റീവ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: ആയിരക്കണക്കിനു പ്രവാസികൾ അനിശ്ചിതത്വത്തിൽ

മലപ്പുറം ∙ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നു നാട്ടിലേക്കു മടങ്ങാൻ ഒരുക്കം പൂർത്തിയാക്കി കാത്തിരുന്ന ആയിരക്കണക്കിനു പ്രവാസികളുടെ യാത്ര അനിശ്ചിതത്വത്തിലായി.

സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിബന്ധന പാലിക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന് ഉറപ്പായ ശേഷം മാത്രമേ യാത്രാനടപടികൾ തുടരാനാകു എന്നു പ്രവാസി സംഘടനാ പ്രതിനിധികൾ പറഞ്ഞു. വിവിധ ഗൾഫ് നാടുകളിൽ ജോലിയില്ലാതെയും നാട്ടിലെത്താൻ സാധിക്കാതെയും ഭക്ഷണത്തിനു പണമില്ലാതെയും മാനസിക സംഘർഷത്തിൽ കഴിയുന്നവർ ഏറെയുണ്ട്. ഗർഭിണികളും രോഗികളുമുണ്ട്.

കോവിഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിർബന്ധമാക്കിയ തീരുമാനം സർക്കാർ പുനഃപരിശോധിക്കകയോ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കാനുള്ള സംവിധാനം എംബസി ഏർപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ തുടർന്നുള്ള ചാർട്ടേഡ് സർവീസ് സാധ്യമാകില്ലെന്നു ബഹ്റൈൻ കേരളീയ സമാജം പ്രസിഡന്റ് പി.വി.രാധാകൃഷ്ണപിള്ള പറഞ്ഞു.

ഇന്ത്യയിലേക്ക് 4 ചാർട്ടേഡ് വിമാനങ്ങളുടെ നടപടികൾ പൂർത്തിയായെങ്കിലും 22 വരെ എംബസി നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നില്ലെന്നും 800 യാത്രക്കാരോട് മറുപടി പറയാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണെന്നും ബഹ്റൈൻ ഇന്ത്യൻ ക്ലബ് പ്രസിഡന്റ് സ്റ്റാലിൻ ജോസഫ് പറഞ്ഞു. നാളെ കൊച്ചിയിലേക്കുള്ള വിമാന സർവീസിന് എല്ലാ നടപടിയും പൂർത്തിയാക്കിയിരുന്നു. അതുപോലും നടക്കാത്ത അവസ്ഥയാണ്.

English Summary: Thousands of expats coming back to native in a fix after covid negative certificate made mandatory