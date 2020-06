ശബരിമല വിമാനത്താവളം: ചെറുവള്ളി എസ്റ്റേറ്റ് ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കാൻ ഉത്തരവ്

തിരുവനന്തപുരം ∙ ശബരിമല ഗ്രീൻഫീൽഡ് വിമാനത്താവളത്തിനായി കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ചെറുവള്ളി എസ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് 2263.18 ഏക്കർ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കാൻ സർക്കാർ ഉത്തരവ്. ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടികൾക്കു കോട്ടയം കലക്ടർക്ക് അനുവാദം നൽകി റവന്യു സെക്രട്ടറിയാണ് ഉത്തരവിറക്കിയത്. ഭൂമിയുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം സംബന്ധിച്ചു വർഷങ്ങളായി തർക്കമുള്ളതിനാൽ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നിയമത്തിലെ 77 വകുപ്പ് പ്രകാരം കോടതിയിൽ നഷ്ടപരിഹാരത്തുക കെട്ടിവച്ചാവും ഏറ്റെടുക്കുക

എരുമേലി സൗത്ത്, മണിമല വില്ലേജുകളിലെ ഈ ഭൂമിയാണു ശബരിമലയ്ക്ക് ഏറ്റവും സമീപത്തു വിമാനത്താവളത്തിനു യോജ്യമായതെന്ന് അഡീഷനൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി അധ്യക്ഷനായ സമിതി കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.

English Summary: Sabarimala airport: Cheruvally estate to be taken