കോവിഡ്: അറുപതിലേറെ രോഗികളുടെ ഉറവിടം അജ്ഞാതം

തിരുവനന്തപുരം ∙ ഉറവിടമറിയാത്ത കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം വർധിക്കുന്നതിൽ ആശങ്കയോടെ സർക്കാർ. ഇതുവരെ അറുപതിലേറെ രോഗികളുടെ വൈറസ് ബാധയുടെ സ്രോതസ്സ് തിരിച്ചറിയാനായിട്ടില്ലെന്നാണു റിപ്പോർട്ട്. ഇതിൽ 49 പേരും മേയ് 4നു ശേഷമാണു രോഗബാധിതരായത്. കണ്ണൂരിൽ എക്സൈസ് ഡ്രൈവർ അടക്കം 7 പേർ മരിക്കുകയും ചെയ്തു.

സ്രോതസ്സ് തിരിച്ചറിയാത്തവരെക്കുറിച്ച് എപ്പിഡെമിയോളജിക്കൽ പഠനം നടത്താൻ മുഖ്യമന്ത്രി ആരോഗ്യ വകുപ്പിനു നിർദേശം നൽകിയിരുന്നു. കൊല്ലം, കോട്ടയം, കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിൽ ആദ്യ ഘട്ടത്തിലുണ്ടായ ഇത്തരം കേസുകളെക്കുറിച്ചു പഠനം നടക്കുന്നുണ്ട്. കേരളത്തിൽ സമൂഹവ്യാപനമുണ്ടായോ എന്നറിയാനുള്ള ആന്റിബോഡി ടെസ്റ്റുകൾ തുടങ്ങി രണ്ടാഴ്ചയോളമായിട്ടും സർക്കാർ വ്യക്തമായ ഫലം പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. ആന്റിബോഡി ടെസ്റ്റ് രോഗസ്ഥിരീകരണ പരിശോധനയല്ലെങ്കിലും രോഗവ്യാപനത്തിന്റെ രീതി അറിയാൻ സഹായിക്കും. ഇതു സംബന്ധിച്ച ചോദ്യങ്ങൾക്കു മുഖ്യമന്ത്രി പോലും മറുപടി പറയുന്നുമില്ല.

നവജാതശിശു മുതൽ 87 വയസ്സുകാരൻ വരെ

മലപ്പുറത്ത് ഈ മാസം രണ്ടിനു ജനിച്ച കുഞ്ഞ് മുതൽ തൃശൂരിൽ 87 വയസ്സുകാരൻ വരെ രോഗികളുടെ പട്ടികയിലുണ്ട്. കാസർകോട്ട് ചക്ക തലയിൽ വീണും തിരുവനന്തപുരത്ത് മദ്യപിച്ച് അവശനിലയിലായതിനെത്തുടർന്നും ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചവർക്കു രോഗം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. കണ്ണൂരിൽ ധർമടം സ്വദേശിനി വഴി വീട്ടിലെ 12 പേർക്കാണു രോഗം ബാധിച്ചത്. ഈ സ്ത്രീ മരിക്കുകയും ചെയ്തു.

മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ് ഉറവിടമറിയാത്ത കോവിഡ് രോഗികൾ കൂടുതൽ– 13. അതേസമയം, 2 രോഗികളേ ഇത്തരത്തിലുള്ളൂ എന്നാണു ജില്ലാ ആരോഗ്യ വിഭാഗത്തിന്റെ നിലപാട്. മരണം കൂടുതൽ സംഭവിച്ചത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലാണ്– 3.

English Summary: Source unknown of more than sixty covid patients