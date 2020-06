താങ്കൾ മരിച്ചുപോയതിനാൽ താങ്കളുടെ അപ്പീൽ തള്ളുന്നു; എന്ന് വിവരാവകാശ കമ്മിഷൻ

കോഴിക്കോട്∙ ‘ബഹുമാനപ്പെട്ട വിവരാവകാശ കമ്മിഷണർക്ക്, എന്റെ മരണവിവരം അറിയിച്ചുകൊണ്ടുള്ള താങ്കളുടെ കത്ത് ഇന്നലെ കൈപ്പറ്റി. ഞാൻ തന്നെയാണ് ഒപ്പിട്ടുവാങ്ങിയത്. എന്റെ മരണം അംഗീകരിച്ച താങ്കൾക്കെതിരെ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ഇതിനാൽ അറിയിക്കുന്നു’–കോഴിക്കോട് എരഞ്ഞിക്കൽ ബാപ്പയിൽ കിരൺ ബാബുവാണു സംസ്ഥാന വിവരാവകാശ കമ്മിഷണർക്ക് ഈ വിചിത്രമായ കത്ത് അയക്കാനൊരുങ്ങുന്നത്.

സംഭവം ഇങ്ങനെ: കേരള ഫിനാൻഷ്യൽ കോർപറേഷനിൽ (കെഎഫ്സി) നിന്നു വായ്പയെടുത്തു നിർമിച്ച കെട്ടിടം ലേലത്തിൽ വിറ്റതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ അറിയാൻ 2013ലാണ് കിരൺ ബാബു വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം കെഎഫ്സിയിലെ പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫിസർക്ക് അപേക്ഷ നൽകിയത്. മറുപടി വ്യക്തമല്ലാത്തതിനാൽ അപ്പീൽ നൽകി.

അപ്പീലിനുള്ള മറുപടിയും തൃപ്തികരമല്ലാത്തതിനാൽ 2014 ജൂണിൽ സംസ്ഥാന വിവരാവകാശ കമ്മിഷണർക്ക് അപ്പീൽ നൽകി. അപ്പീൽ പരിശോധിച്ചു സംസ്ഥാന കമ്മിഷൻ നൽകിയ ഉത്തരവ് ഇങ്ങനെ: ‘പരാതിക്കാരൻ മരിച്ചതായും, അതിനു മുൻപു തന്നെ പരാതി പരിഹരിച്ചതായും കെഎഫ്സിയിൽ നിന്ന് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ ഈ അപ്പീൽ തീർപ്പാക്കുന്നു’.

കിരൺബാബു മരിച്ചതായി കെഎഫ്സിയിലെ പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫിസർ മൊഴി നൽകിയെന്നും ഈ മൊഴി അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് പരാതി 2020 മാർച്ച് 13ന് തീർപ്പാക്കിയെന്നുമാണു വിവരാവകാശ കമ്മിഷണറുടെ ഉത്തരവ്. ‘മരിച്ച’ കിരൺ ബാബുവിന്റെ വിലാസത്തിൽ തന്നെയാണു മറുപടി അയച്ചിട്ടുള്ളത്.

താൻ മരിച്ചതായി മൊഴി നൽകിയ കെഎഫ്സിയിലെ പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫിസർക്കെതിരെയും വിവരാവകാശ കമ്മിഷനെതിരെയും നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നു കിരൺ ബാബു പറഞ്ഞു.

English Summary: Appeal rejected saying the person is dead