ചൈനയുടെ ആക്രമണം: പരുക്കേറ്റ സൈനികൻ നാട്ടിലെത്താൻ വൈകും

ആലപ്പുഴ ∙ ഗൽവാൻ താഴ്​വരയിൽ ചൈന നടത്തിയ ആക്രമണത്തിൽ പരുക്കേറ്റ സൈനികൻ, മാവേലിക്കര സ്വദേശി വിഷ്ണു നായർ നാട്ടിലേക്കു മടങ്ങുന്നത് വൈകും. പരുക്കുകൾ ഭേദമായി എത്രയും പെട്ടെന്ന് വിഷ്ണു തിരികെ എത്തുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഭാര്യ പ്രീതയും (മായ) മക്കളായ വേദികയും ഒന്നര വയസ്സുകാരൻ മാധവും.

പരുക്കേറ്റ സൈനികരിൽ ഹവിൽദാർ വിഷ്ണുവും ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നെന്നും പരുക്കുകൾ ഗുരുതരമാണെങ്കിലും അപകടനില തരണം ചെയ്തെന്നും തിങ്കളാഴ്ചയാണ് വീട്ടിലറിഞ്ഞത്. വിഷ്ണുവിനെ അങ്ങോട്ടു ബന്ധപ്പെടാൻ ഫോണോ മറ്റു സൗകര്യങ്ങളോ ലഭ്യമല്ല. വിഷ്ണു ഇടയ്ക്ക് വീട്ടിലേക്കു വിളിക്കും.

തന്നെ ചികിത്സാ കേന്ദ്രത്തിലേക്കു മാറ്റിയെന്നും സുരക്ഷിതനാണെന്നുമാണ് ഇന്നലെ രാവിലെ ഫോൺ വിളിച്ചപ്പോൾ വിഷ്ണു പറഞ്ഞത്. അക്രമികൾ ഒരുപാട് ഉപദ്രവിച്ചു. ദേഹം മുഴുവൻ നീരാണെന്നും കൈ ഒടിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും വിഷ്ണു പറഞ്ഞു. ചികിത്സാ കേന്ദ്രത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ. പരുക്കുകൾ ഭേദമായാൽ നാട്ടിലേക്കു മടങ്ങുമെന്നാണു കരുതുന്നതെന്ന് പ്രീത പറഞ്ഞു.

വിഷ്ണു സൈന്യത്തിൽ ചേർന്നിട്ട് ഇത് പതിനാറാം വർഷമാണ്. മാവേലിക്കര ചെട്ടികുളങ്ങര നടയ്ക്കാവ് കാരുവേലിൽ കിഴക്കതിൽ പരേതനായ മാധവൻ നായരുടെയും ഇന്ദിരാമ്മയുടെയും മകനാണ് ഈ മുപ്പത്തിനാലുകാരൻ.

ബിഹാറിൽ നിന്നു വിഷ്ണുവിന് സിയാച്ചിനിലേക്ക് മാറ്റം കിട്ടിയിട്ട് ഏഴു മാസമാകുന്നതേയുള്ളൂ. രണ്ടര വർഷത്തോളം പ്രീതയും കുഞ്ഞുങ്ങളും ബിഹാറിൽ വിഷ്ണുവിന്റെ കൂടെയുണ്ടായിരുന്നു. മൂത്ത മകൾ വേദിക വേലഞ്ചിറ ജനശക്തി പബ്ലിക് സ്കൂളിൽ യുകെജി വിദ്യാർഥിയാണ്.

