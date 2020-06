ലിനിയുടെ ഭർത്താവിനെ വിളിച്ചില്ലെന്ന ആരോപണം തെറ്റ്: മുല്ലപ്പള്ളി

തിരുവനന്തപുരം∙ നിപ്പ രോഗിയെ പരിചരിച്ചു രക്തസാക്ഷിയായ ലിനിയുടെ ഭർത്താവിനെ താൻ വിളിച്ചില്ലെന്ന ആരോപണം ശരിയല്ലെന്നു കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ. അദ്ദേഹവുമായി ഫോണിൽ സംസാരിച്ചപ്പോൾ ആദ്യം വിളിച്ചതു താനാണ് എന്നാണു മറുപടി പറഞ്ഞത്. പൊതുപ്രവർത്തകനായ ജിതേഷ് മുതുകാടിന്റെ ഫോണിൽ നിന്നാണ് ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ വിളിച്ചത്. ഇപ്പോൾ മാറ്റിപ്പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതു ശരിയോയെന്നു സ്വന്തം മനഃസാക്ഷിയോടു ചോദിക്കണം.

നിപ്പ കാലത്തു പേരാമ്പ്രയടങ്ങുന്ന വടകര എംപി എന്ന നിലയിൽ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെല്ലാം നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിപ്പയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആരോഗ്യമന്ത്രിയും എക്സൈസ് മന്ത്രിയും വിളിച്ച യോഗങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തും താഴേത്തട്ടിൽ ഇടപെട്ടും ഏറ്റവും സജീവമായി പ്രവർത്തിച്ചുവെന്നു മുല്ലപ്പള്ളി പറഞ്ഞു.

ലിനിയുടെ ഭർത്താവിനെതിരെ കോൺഗ്രസ് പ്രതിഷേധം; കയ്യാങ്കളി, വനിതയ്ക്കു പരുക്ക്

പേരാമ്പ്ര ∙ കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രനെതിരെ പ്രസ്താവന നടത്തിയ ആരോഗ്യ വകുപ്പു ജീവനക്കാരൻ സജീഷ് പുത്തൂരിനെതിരെ കോൺഗ്രസ് നടത്തിയ പ്രതിഷേധത്തിൽ കയ്യാങ്കളി. ഇന്നലെ രാവിലെ കൂത്താളി പഞ്ചായത്തിലെ പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെന്ററിനു സമീപമായിരുന്നു പ്രതിഷേധം.

നിപ ബാധിച്ചു മരിച്ച നഴ്സ് ലിനിയുടെ ഭർത്താവാണു സജീഷ്. ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ.കെ.ശൈലജയെക്കുറിച്ചു മുല്ലപ്പള്ളി നടത്തിയ വിവാദ പരാമർശത്തിനെതിരെ ടിവി ചാനലിലും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലും സജീഷ് പ്രതികരിച്ചിരുന്നു.

സജീഷ് ജോലി ചെയ്യുന്ന തണ്ടോറപ്പാറ പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെന്ററിനു സമീപം പ്രതിഷേധം തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രവർത്തകർ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചതു സംഘർഷത്തിനിടയാക്കി. പെരുവണ്ണാമൂഴി പൊലീസ് ഇടപെട്ട് പ്രശ്നം അവസാനിപ്പിച്ചെങ്കിലും ആളുകൾ പിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ വീണ്ടും ഒരാൾ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. തുടർന്നു സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്ന സിപിഎം പ്രവർത്തകരും സമരക്കാരും തമ്മിൽ കയ്യാങ്കളി ഉണ്ടായി.

പ്രതിഷേധക്കാരിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കിഴക്കൻ പേരാമ്പ്ര മങ്കുന്നുമ്മൽ മല്ലികയെ (48) മർദനത്തിൽ പരുക്കേറ്റ നിലയിൽ പേരാമ്പ്ര താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

സജീഷിന്റെ വാക്കുകൾ സിപിഎം പഠിപ്പിച്ചത്: ടി.സിദ്ദിഖ്

കോഴിക്കോട് ∙ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രനെ ഒറ്റതിരിഞ്ഞ് ആക്രമിക്കാനുള്ള സിപിഎം നീക്കം കേരളത്തിൽ വിലപ്പോവില്ലെന്നു കെപിസിസി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ടി.സിദ്ദിഖ്. സിപിഎം പറഞ്ഞുകൊടുത്ത വാക്കുകളാണു സജീഷ് പറയുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മാന്യന്മാരെ മോശക്കാരായി ചിത്രീകരിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ നിന്നു സിപിഎം പിന്തിരിയണമെന്നും സിദ്ദിഖ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

English Summary: Mullappally Ramachandran says he talked with Lini's husband