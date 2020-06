പുതിയ സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിങ് തുടങ്ങുന്നുവെന്ന പ്രചാരണം ശരിയല്ലെന്ന് നിർമാതാക്കൾ

കൊച്ചി ∙ അഭിനേതാക്കളുടെയും സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരുടെയും പ്രതിഫലം കുറയ്ക്കുന്നതിൽ തീരുമാനമാകും വരെ പുതിയ സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം തുടങ്ങില്ലെന്ന തങ്ങളുടെ നിലപാടിനു വിരുദ്ധമായി പുതിയ ചിത്രത്തിന്റെ ഷൂട്ടിങ് ആരംഭിക്കുന്നുവെന്ന വാർത്ത ശരിയല്ലെന്ന് ഫിലിം പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ അറിയിച്ചു.

മഹേഷ് നാരായണൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഫഹദ് ഫാസിൽ ചിത്രം ‘ സീ യൂ സൂൺ’ ഷൂട്ടിങ് ഉടൻ ആരംഭിക്കും എന്നായിരുന്നു അഭ്യൂഹം. എന്നാൽ, പുതിയ ഒരു മലയാള സിനിമയുടെയും ചിത്രീകരണം ആരംഭിക്കുന്നില്ലെന്ന് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് എം.രഞ്ജിത്ത് പറഞ്ഞു: ‘‘ ഇങ്ങനെയൊരു വാർത്ത പരന്നപ്പോൾ‍ അതെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചു. ഫഹദ് ഫാസിൽ മറുപടിയും തന്നു. മൊബൈൽ ഫോണിൽ ഒരു ഹ്രസ്വ ചിത്രം ഷൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പുതിയ സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചിത്രീകരണമല്ല അതെന്നും ഫഹദ് അറിയിച്ചു.’’

കോവിഡ് മൂലമുണ്ടായ വൻ പ്രതിസന്ധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ താരങ്ങളും സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരും ശമ്പളം ചുരുക്കാതെ നിവൃത്തിയില്ലെന്ന നിലപാടിലാണ് നിർമാതാക്കളുടെ സംഘടന. നിർമാണച്ചെലവിൽ 50% ചുരുക്കിയാലേ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയൂ എന്നും അവർ വിലയിരുത്തുന്നു. പ്രതിഫല വിഷയത്തിൽ നിലപാട് അറിയിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് താരസംഘടനയായ ‘അമ്മ’യ്ക്കും സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരുടെ സംഘടനയായ ‘ഫെഫ്ക’യ്ക്കും പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ കത്തു നൽകിയിരുന്നു. ഇരു സംഘടനയും ഇതുവരെ ഔദ്യോഗികമായി മറുപടി നൽകിയിട്ടില്ല.

English Summary: Producers rejecting rumours about starting shooting of new movie