12 വിമാനങ്ങൾ; രണ്ടായിരത്തിലേറെ പ്രവാസികൾ ഇന്ന് കൊച്ചിയിലെത്തും

നെടുമ്പാശേരി ∙ ഫിലിപ്പീൻസിൽ നിന്നുൾപ്പെടെ രണ്ടായിരത്തിലേറെപ്പേർ 12 വിമാനങ്ങളിലായി ഇന്ന് കൊച്ചിയിലെത്തും. ഫിലിപ്പീൻസിലെ സെബുവിൽ നിന്നുള്ള എയർഇന്ത്യ വിമാനം മുംബൈ, ചെന്നൈ വഴി രാവിലെ 7ന് കൊച്ചിയിലെത്തും. ഇതിനു പുറമെ എയർ അറേബ്യയുടെ ഷാർജയിൽ നിന്നുള്ള വിമാനങ്ങൾ പുലർച്ചെ 1നും 1.30നും ഉച്ചയ്ക്ക് 12.30നുമെത്തും.

സലാം എയറിന്റെ മസ്കത്ത് വിമാനം 11.15നും ഇൻഡിഗോയുടെ ദോഹ വിമാനം 13.55നുമെത്തും. ദുബായിൽ നിന്നുള്ള എയർഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് വിമാനം വൈകിട്ട് 5.40നും ദമാമിൽ നിന്നുള്ള ഇൻഡിഗോ വിമാനം രാത്രി 9.30നുമെത്തും. കുവൈത്തിൽ നിന്നുള്ള ഗോ എയർ വിമാനം വൈകിട്ട് 6.50നും ദുബായിൽ നിന്നുള്ള ഫ്ലൈ ദുബായ് വിമാനം രാത്രി 10.15നുമെത്തും.

ബഹ്റൈനിൽ നിന്നുള്ള ഗൾഫ് എയർ വിമാനങ്ങൾ രാത്രി 8.30നും 11നുമെത്തും. ഇന്നലെ രാജ്യാന്തര ടെർമിനലിൽ 8 വിമാനങ്ങളിലായി 1700 യാത്രക്കാരെത്തി. ആഭ്യന്തര ടെർമിനലിൽ 32 സർവീസുകൾ വരികയും പോവുകയും ചെയ്തു.

English Summary: More than two thousand expat to reach kerala today