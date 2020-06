വൈദികൻ കിണറ്റിൽ മരിച്ചനിലയിൽ

അയർക്കുന്നം ∙ പുന്നത്തുറ സെന്റ് തോമസ് പള്ളി (വെള്ളാപ്പള്ളി പള്ളി) വികാരി ഫാ. ജോർജ് എട്ടുപറയിൽ (52) പള്ളിമുറ്റത്തെ കിണറ്റിൽ മരിച്ചനിലയിൽ കാണപ്പെട്ടു. ഞായറാഴ്ച പകൽ മുതൽ കാണാതായിരുന്ന ഫാ. ജോർജിനുവേണ്ടി തിരച്ചിൽ നടക്കുകയായിരുന്നു. കിണറിന്റെ തിട്ട ഇടിഞ്ഞതായി കണ്ടതോടെ അഗ്നിരക്ഷാസേന കിണറ്റിലിറങ്ങി തിരച്ചിൽ നടത്തുകയായിരുന്നു. വലിയ കിണറാണ്. 20 അടിയോളം വെള്ളവുമുണ്ട്. നീല ടീഷർട്ടും പാന്റ്സുമാണ് ഫാ. ജോർജ് ധരിച്ചിരുന്നത്. ഒരു കയ്യിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് കയർ ചുറ്റിയ നിലയിലാണ്. കൈകൾ കെട്ടിയ ശേഷം കിണറ്റിൽ ചാടിയതാണെന്നു പൊലീസ് സംശയിക്കുന്നു.

അമേരിക്കയിലായിരുന്ന ഫാ. ജോർജ് കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരിയിലാണ് പുന്നത്തുറ പള്ളിയിൽ ചുമതലയേറ്റത്. പള്ളിക്കു സമീപത്തെ പുകപ്പുരയിൽ അറ്റകുറ്റപ്പണിക്കിടെ 4 പേർക്കു ഗുരുതരമായി പൊള്ളലേറ്റിരുന്നു. ഈ സംഭവം ഫാ. ജോർജിന് മനോവിഷമം ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നതായി ചങ്ങനാശേരി അതിരൂപത അധികൃതർ പറഞ്ഞു. മുങ്ങിമരണം എന്നതാണ് പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിലെ പ്രാഥമിക സൂചന. ദേഹത്തു മുറിവുകളും മറ്റും ഇല്ല.

ജീവനൊടുക്കിയതാണെന്നു കരുതുന്നതായി അന്വേഷണത്തിനു നേതൃത്വം നൽകിയ കോട്ടയം ഡിവൈഎസ്പി ശ്രീകുമാർ പറഞ്ഞു. ഇടവകയിൽ നിന്നു സ്ഥലംമാറ്റം വേണമെന്ന് ഫാ. ജോർജ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് 4.30ന് ചങ്ങനാശേരി അതിരൂപത ആസ്ഥാനത്ത് കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കു സമയവും നൽകിയിരുന്നു. അദ്ദേഹം എത്താത്തതിനെത്തുടർന്നു രൂപത ആസ്ഥാനത്തു നിന്നു വിളിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും മൊബൈൽ ഫോൺ എടുത്തില്ല.

കുട്ടനാട് മങ്കൊമ്പ് തെക്കേക്കര വടക്കുംമുറി എട്ടുപറയിൽ പരേതരായ സെബാസ്റ്റ്യന്റെയും മേരിക്കുട്ടിയുടെയും മകനാണ് ഫാ. ജോർജ്. മൃതദേഹം ചെത്തിപ്പുഴ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലെ മോർച്ചറിയിൽ. ഇന്നു രാവിലെ 9ന് മങ്കൊമ്പ് തെക്കേക്കരയിലെ വീട്ടിലെത്തിക്കും. സംസ്കാരം 10നു തെക്കേക്കര സെന്റ് ജോൺസ് പള്ളിയിൽ. സഹോദരങ്ങൾ: ചാക്കോച്ചൻ, ടോമിച്ചൻ, ജോസഫ്കുഞ്ഞ്, ലൈസാമ്മ, ലിസമ്മ, ആൻസമ്മ, സിസ്റ്റർ എൽസ മേരി.

English Summary: Priest found dead in well near church