കോവിഡ്: പടരുന്ന ആശങ്ക; വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ കർശന നിയന്ത്രണം

തിരുവനന്തപുരം ∙ കേരളത്തിൽ കോവിഡ് സമൂഹവ്യാപനത്തിലേക്കോ എന്ന ആശങ്കയുയർന്നതോടെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ കർശന നിയന്ത്രണം. ഉറവിടം വ്യക്തമല്ലാത്ത രോഗബാധ ദിനംപ്രതി വർധിക്കുന്നതിനാൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് 5 പ്രധാന റോഡുകൾ അടച്ചു. ജനം കൂട്ടംകൂടുന്നത് ഒഴിവാക്കും; വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾക്കു നിയന്ത്രണം.

തൃശൂർ കോർപറേഷൻ ഓഫിസിൽ 15ന് നടന്ന യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ആരോഗ്യ വിഭാഗം സ‍ൂപ്രണ്ടിനു കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. യോഗത്തിലുണ്ടായിരുന്ന മന്ത്രി വി.എസ്. സുനിൽ കുമാർ, തൃശൂർ മേയർ അജിത ജയരാജൻ, ഡപ്യൂട്ടി മേയർ റാഫി പി. ജോസ്, 5 സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷന്മാർ, മന്ത്രിയുടെ അഡീഷനൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ടി.പ്രദീപ്, ഗൺമാൻ നൗഷാദ് എന്നിവരുൾപ്പെടെ 18 പേർ 14 ദിവസം ഹോം ക്വാറന്റീനിൽ പ്രവേശിച്ചു. മന്ത്രിയുടെയും പ്രദീപിന്റെയും പരിശോധനാഫലം നെഗറ്റീവ് ആണ്.

കണ്ണൂർ നഗരം 5 ദിവസമായി കർശന നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. 12 ഡിവിഷനുകൾ അടച്ചു. ടൗണിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ദേശീയപാതയിൽ മാത്രമാണു ഗതാഗതം. ഇട റോഡുകളെല്ലാം അടച്ചു; ദേശീയ പാതയിലെ കടകളും സർക്കാർ/സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളും പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല. കലക്ടറേറ്റിൽ അവശ്യവിഭാഗം മാത്രം തുറക്കുന്നു.

തിരുവനന്തപുരത്ത് ചാല, പാളയം ഉൾപ്പെടെ മാർക്കറ്റുകളിലും മാളുകളിലും പ്രധാന ജംക്‌ഷനുകളിലും നാളെ മുതൽ 50% കടകൾ മാത്രം തുറക്കും. പ്രവേശനത്തിനു ടോക്കൺ ഏർപ്പെടുത്തും. ഓട്ടോ, ടാക്സി യാത്രക്കാർ വാഹന നമ്പറും ഡ്രൈവറുടെ പേരും സൂക്ഷിക്കണം. നഗരത്തിലെ സർക്കാർ, സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിൽ സന്ദർശകർക്കു വിലക്ക്.

പത്തനംതിട്ട മല്ലപ്പുഴശേരി കുടുംബശ്രീ സിഡിഎസ് ചെയർപഴ്സൻ കൂടിയായ ആശാ പ്രവർത്തകയ്ക്കു കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ പഞ്ചായത്ത് ഓഫിസ് അടച്ചു. എല്ലാ അംഗങ്ങളും ജീവനക്കാരും നിരീക്ഷണത്തിലാണ്. പഞ്ചായത്തിലേക്കുള്ള എല്ലാ പ്രവേശന കവാടങ്ങളും അടച്ചു.

138 പേർ കൂടി; 4 ദിവസം 516 കോവിഡ് രോഗബാധിതർ

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നലെ 138 പേർക്കു കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഒരു ദിവസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന രോഗനിരക്കാണിത്. തുടർച്ചയായ നാലാം ദിവസമാണു നൂറിലേറേപ്പേർ രോഗബാധിതരാവുന്നത്. 4 ദിവസംകൊണ്ട് രോഗബാധിതർ 516 ആയി.

ഇന്നലെ കോവി‍ഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചവരിൽ 87 പേർ വിദേശത്തു നിന്നും 47 പേർ ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും എത്തിയവരാണ്. തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളജിലെ സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരൻ ഉൾപ്പെടെ 4 പേർക്കു സമ്പർക്കത്തിലൂടെയാണു രോഗബാധ. ഇടുക്കി (2), കോട്ടയം (1) ജില്ലകളിലാണ് മറ്റു സമ്പർക്ക രോഗബാധിതർ. ഇന്നലെ 88 പേർ രോഗമുക്തരായി.

കേരളത്തിൽ നിന്നു മടങ്ങിയ 89 പേർക്കു കോവിഡ്

കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഈ മാസം 17 മുതൽ 21 വരെ തമിഴ്നാട്ടിൽ എത്തിയ 29 പേർക്കു കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. കർണാടകയിലേക്കു പോയവരിൽ 20 പേരിലാണു രോഗം കണ്ടെത്തിയത്. തമിഴ്നാട്ടിൽ ഞായറാഴ്ച മാത്രം 16 പേർക്കു രോഗം കണ്ടെത്തി. മേയ് 19 മുതൽ ഈ മാസം 16 വരെ തമിഴ്നാട്ടിൽ എത്തിയ 40 പേർക്കു രോഗം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.

