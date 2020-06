പട്ടയ ഭൂമിക്ക് എൻഒസി: കോടതിയലക്ഷ്യ ഹർജിയിൽ സാവകാശം തേടി സർക്കാർ

കൊച്ചി∙ പട്ടയഭൂമി മറ്റാവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതു തടയാനുള്ള എൻഒസി വ്യവസ്ഥ നടപ്പാക്കാൻ വൈകുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കോടതിയലക്ഷ്യ ഹർജിയിൽ സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയിൽ 3 മാസത്തെ സാവകാശം തേടി. മൂന്നാറിന്റെ പരിസ്ഥിതി പ്രത്യേകത സംസ്ഥാനമൊട്ടാകെ നിലവിലില്ലെന്നും മറ്റേതെങ്കിലും പ്രദേശത്തിന് അതേ പരിഗണന ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നു പരിശോധിക്കുമെന്നും തദ്ദേശ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ശാരദ മുരളീധരന്റെ അപേക്ഷയിൽ പറയുന്നു.

ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ 8 വില്ലേജുകളിൽ നിർമാണത്തിനു റവന്യു വകുപ്പിന്റെ എൻഒസി നിർബന്ധമാക്കിയ കലക്ടറുടെ സർക്കുലറിന് എതിരെ ബൈസൺവാലി പഞ്ചായത്ത് മെംബർ ലാലി ജോർജ് സമർപ്പിച്ചത് ഉൾപ്പെടെ ഹർജികൾ കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലാണ്.

എൻഒസി വ്യവസ്ഥ സംസ്ഥാന വ്യാപകമാക്കി ചട്ടം ഭേദഗതി ചെയ്യണമെന്ന് കഴിഞ്ഞ ജനുവരി 30നു കോടതി നിർദേശം നൽകിയിരുന്നു. 4 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഉത്തരവ് അവഗണിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കോടതി സ്വമേധയാ നടപടിയെടുത്ത് തദ്ദേശ വകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയുടെ വിശദീകരണം തേടുകയായിരുന്നു.

മൂന്നാർ മേഖലയിൽ വില്ലേജ് ഓഫിസറുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിർബന്ധമാക്കിയെന്നും സംസ്ഥാനം ഒട്ടാകെ നടപ്പാക്കാൻ ചട്ട ഭേദഗതിയുടെ കരട് തയാറാക്കാൻ തുടങ്ങിയെങ്കിലും പ്രായോഗികമല്ലെന്നു ബോധ്യമായെന്നും സർക്കാർ വിശദീകരിച്ചു.

അത്തരത്തിലുള്ള നടപടി ചെറിയ പ്ലോട്ടുകളിൽ ഉപജീവനമാർഗം തേടുന്ന പാവപ്പെട്ടവരെ ഉൾപ്പെടെ ബാധിച്ചേക്കാം. ഉപജീവന മാർഗത്തിനു തടസ്സമാകുന്ന വിഷയത്തിൽ കൂടുതൽ ജാഗ്രത ആവശ്യമുണ്ട്. നിർമാണ, വികസന മേഖലയെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യമായതിനാൽ സർവകക്ഷി ചർച്ച നടത്തി. അഭിപ്രായം സമന്വയിപ്പിക്കാതെ നടപ്പാക്കാനാവില്ല, സാവകാശം അനുവദിക്കണമെന്നാണ് സർക്കാരിന്റെ അപേക്ഷ.

English Summary: Government asks more time in NOC for deed land case