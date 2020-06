കോലഞ്ചേരി ∙ ക‍ുഞ്ഞു തനിയെ കണ്ണ‍ുകൾ ത‍ുറക്ക‍ുന്ന‍‍ുണ്ട്; കൈകാല‍ുകളും ചലിപ്പിക്ക‍ുന്ന‍‍ു; കരയ‍ുന്ന‍‍ുണ്ട്; പനിയില്ല– ക്ര‌ൂരമായ അന‍‍ുഭവങ്ങള‍‍ുടെ ഓർമകള‍ുമായി 5 ദിവസം ആശ‍ുപത്രിയിലെ തീവ്ര പരിചരണ വിഭാഗത്തിന‍‍ു പ‍ുറത്ത‍ു പ്രാർഥനയോടെ കാത്തിരിക്ക‍ുന്ന നേപ്പാൾ സ്വദേശിനിയായ അമ്മയ്‍ക്ക് ആശ്വാസം പകര‍ുന്നതായിര‍ുന്ന‍‍ു ഇന്നലെ ഡോക്‌ടർമാർ പറഞ്ഞ വാക്ക‍ുകൾ.

കോലഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രി തീവ്ര പരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ കഴിയുന്ന കുഞ്ഞിനെ കണ്ട അമ്മയ‍ുടെ സങ്കടം മ‍‍ുഴ‍ുവൻ കണ്ണീരായി ഒഴ‍ുകി.അമ്മയ‍ുടെ മ‍‍ുലപ്പാൽ ക‍ുടിക്കാൻ ക‍ുഞ്ഞിന‍‍ു കഴിയ‍ുന്നത‍ു ചികിത്സയിലെ വലിയ പ‍ുരോഗതിയായി ഡോക്‌ടർമാര‍ും വിലയിര‍ുത്ത‍ുന്ന‍‍ു.

2 മാസ‌ം മാത്രം പ്രായമ‍‍ുള്ള ജോസീറ്റയെ കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ചയാണ‍ു തലയ്ക്ക‍ു ഗ‍ുര‍ുതരമായി പര‍ുക്കേറ്റ നിലയിൽ അങ്കമാലിയിൽ നിന്ന് ഇവിടെ എത്തിച്ചത്. തലച്ചോറിലെ രക്തസ്രാവം നിയന്ത്രിക്കാൻ അടിയന്തര ശസ്‍ത്രക്രിയ നടത്തി. മര‍ുന്ന‍‍ുകളോട‍ു ആദ്യം പ്രതികരിക്ക‍ുന്ന ക‍ുഞ്ഞ് പത‍ുക്കെ ജീവിതത്തിലേക്ക‍ു തിരികെ വരികയാണ്. ക‍ുഞ്ഞിനോടുള്ള ദേഷ്യവ‍ും പിതൃത്വത്തില‍ുള്ള സംശയവ‍ുമാണ് പിതാവ് ഷൈജ‍ു തോമസിനെ ആക്രമണത്തിന‍‍ു പ്രേരിപ്പിച്ചതെന്നാണു പൊലീസ് പറയുന്നത്. അമ്മയ്‍ക്ക‍ും ക‍ുഞ്ഞിന‍‍ും നേരെ മ‍‍ുൻപ‍ു പല തവണ ഇയാൾ കയ്യേറ്റ‍ം നടത്തിയിട്ട‍ുണ്ട്.

കണ്ണ‍‍ൂർ സ്വദേശിയായ ഷൈജ‍ു തോമസ‍ുമായ‍ുള്ള വിവാഹം ഒര‍ു വർഷം മ‍‍ുൻപ് നേപ്പാളിലാണ‌ു നടന്നത്. ഫെയ്‍സ്ബ‍ുക്കില‍ൂടെയാണ് ഇര‍ുവര‍ും പരിചയപ്പെട്ടത്. അധ്യാപകനാണെന്നാണ് ഇയാൾ ഭാര്യയോട‍ു പറഞ്ഞത്. അങ്കമാലിയിലെ വാടക വീട്ടിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട ജീവിതമായിര‍ുന്ന‍‍ു ഇവര‍ുടേത്. നാട്ടിൽ പരിചയങ്ങളില്ല. മലയാളം സംസാരിക്കാനറിയില്ല. മറ്റ‍ുള്ളവര‍ുമായി ഇടപെട‍ുന്നത‍് ഭർത്താവ് വിലക്കിയിര‍ുന്ന‍‍ു. പെൺക‍ുഞ്ഞിന‍‍ു ചികിത്സയ‍ും സംരക്ഷണവ‍ും ഉറപ്പാക്ക‍ുമെന്ന‍‍ു സംസ്‍ഥാന ശിശ‍ുക്ഷേമ സമിതി സെക്രട്ടറി ഡോ. ഷിജ‍ുഖാൻ അറിയിച്ചു.

∙ ‘ക‍ുഞ്ഞിന്റെ കരച്ചിൽ കേൾക്ക‍ുന്നത് അയാൾക്ക് ഇഷ്‍ടമല്ല. അന്ന് രാത്രി ക‍ുട്ടി കരഞ്ഞത് അസ‍ുഖമായിട്ടാണെന്ന‍‍ു ഞാൻ പറഞ്ഞെങ്കില‍ും കേട്ടില്ല. ഉറക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കില‍ും നടന്നില്ല. ദേഷ്യത്തിന‍‍ു ക‍ുട്ടിയെ 2 പ്രാവശ്യം അടിച്ച‍ു. ത‍ുടർന്ന് കട്ടിലിലേക്ക‍ു വലിച്ചെറിഞ്ഞപ്പോൾ അവൾ ഉറക്കെ കരഞ്ഞ‍‍ു. പിന്നെ ഞെരക്കമായി. ആംബ‍ുലൻസ് വിളിക്കണമെന്ന‍‍ു കേണപേക്ഷിച്ചെങ്കില‍ും ഓട്ടോയിലാണ് ആശ‌ുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചത്’ – സംസ്‍ഥാന ശിശ‍ുക്ഷേമ സമിതി സെക്രട്ടറി ഡോ. ഷിജ‍ുഖാനോട് കുഞ്ഞിന്റെ അമ്മ പറഞ്ഞത്

