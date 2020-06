9 ജില്ലകളിൽ നൂറിലേറെ കോവിഡ് ബാധിതർ

തിരുവനന്തപുരം ∙ ഇന്നലെ 141 പേർക്കു കൂടി സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ കേരളത്തിലെ മൊത്തം കോവിഡ് ബാധിതർ 3451 ആയി. നിലവിൽ ഒരു ജില്ലയിൽ ഇരുനൂറിലേറെ രോഗികളും 8 ജില്ലകളിൽ നൂറിലേറെ രോഗികളും ചികിത്സയിലുണ്ട്. മലപ്പുറം (201), പാലക്കാട് (154), കൊല്ലം (150), എറണാകുളം (127), പത്തനംതിട്ട (126), കണ്ണൂർ (120), തൃശൂർ (113), കോഴിക്കോട് (107), കാസർകോട് (102) എന്നിവയാണിവ.

ഇന്നലത്തെ കണക്ക്: പത്തനംതിട്ട (27), പാലക്കാട് (27), ആലപ്പുഴ (19), തൃശൂർ (14), എറണാകുളം (13), മലപ്പുറം (11), കോട്ടയം (8), കോഴിക്കോട് (6), കണ്ണൂർ (6), തിരുവനന്തപുരം (4), കൊല്ലം (4), വയനാട് (2).

കൊല്ലം പുനലൂരിൽ പുകയില ഉൽപന്നം വിറ്റതിന് അറസ്റ്റിലായ വ്യാപാരിക്കു കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ പുനലൂർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ എസ്എച്ച്ഒ അടക്കം 15 പൊലീസുകാരും സമ്പർക്കപ്പട്ടികയിലെ 25 പേരും നിരീക്ഷണത്തിലായി.

എറണാകുളം ജില്ലയിൽ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകയ്ക്കും ഭർത്താവിനും കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ചൊവ്വര കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെ ജൂനിയർ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് നഴ്സ് (50), ഭർത്താവ് (53) എന്നിവർക്കാണു രോഗം. പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ ഇന്നലെ സ്ഥിരീകരിച്ച 27 പേരിൽ ഒന്നു മുതൽ 6 വയസ്സു വരെയുള്ള 5 കുട്ടികളുമുണ്ട് കണ്ണൂരിൽ ഇന്നലെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരിൽ 4 പേർ സിഐഎസ്എഫുകാരാണ്.

English Summary: More than 100 covid patients in 9 districts