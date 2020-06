പ്രവാസികൾക്കു വരാൻ പിപിഇ കിറ്റ് മതി: കോവിഡില്ലാ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ തീരുമാനം ഉടൻ

തിരുവനന്തപുരം ∙ വിദേശത്തു നിന്നു മടങ്ങുന്നവർക്കു കോവിഡില്ലാ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രായോഗികമല്ലെങ്കിൽ വിമാനങ്ങളിൽ പിപിഇ കിറ്റ് നിർബന്ധമാക്കുന്നതടക്കമുള്ള ബദൽമാർഗങ്ങൾ സർക്കാർ ആലോചിക്കുന്നു. യാത്ര പുറപ്പെടുമ്പോൾ കർശന സ്ക്രീനിങ്, വിമാനങ്ങളിൽ സുരക്ഷിത അകലം, പിപിഇ കിറ്റുകൾ, കൈകൾ ശുചിയാക്കൽ എന്നിവ നിർബന്ധമാക്കാനാണു നിർദേശം. ഇതുസംബന്ധിച്ച് ഉന്നതതല ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. അന്തിമ തീരുമാനം ഇന്നത്തെ മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ ഉണ്ടായേക്കും.

കോവിഡില്ലാ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നാളെ മുതൽ നിർബന്ധമാക്കുന്നതിനെതിരെ വ്യാപക പ്രതിഷേധമുയരുകയും കേന്ദ്ര സർക്കാർ കയ്യൊഴിയുകയും ചെയ്തതോടെയാണു സർക്കാർ മറ്റു മാർഗങ്ങൾ തേടുന്നത്. നേരത്തേ പ്രഖ്യാപിച്ച തീയതി നീട്ടിയെങ്കിലും വിദേശരാജ്യങ്ങളിൽ പരിശോധനകൾ നടത്താനുള്ള പ്രായോഗിക നടപടികളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ട്രൂനാറ്റ് പരിശോധനയും കോവിഡ് ബാധിതർക്കു മാത്രമായുള്ള വിമാനവും നടക്കില്ലെന്നു കേന്ദ്രം വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തു. പ്രവാസികൾക്കിടയിലെ കടുത്ത എതിർപ്പും പ്രതിപക്ഷ സമരങ്ങളും തിരിച്ച‍ടിയാകുമോ എന്ന ആശങ്കയും സർക്കാരിനുണ്ട്.

