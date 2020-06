ചൈനയെപ്പറ്റി ഒന്നും മിണ്ടാത്തതെന്ത്? മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ചെന്നിത്തലയുടെ കത്ത്

തിരുവനന്തപുരം ∙ ഇന്ത്യൻ മണ്ണിൽ കടന്നു കയറി ചൈന നടത്തിയ അതിക്രമത്തെ ചെറുക്കുന്നതിനിടെ 20 ഇന്ത്യൻ സൈനികർ വീരമൃത്യു വരിച്ച സംഭവത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും സിപിഎമ്മും ചൈനയെ അപലപിക്കാൻ തയാറാകാത്തത് എന്തുകൊണ്ടെന്നു പ്രതിപക്ഷനേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല. പഴയ ചൈനീസ് പക്ഷപാതം മുഖ്യമന്ത്രിയും സിപിഎമ്മും തുടരുകയാണോ? മുഖ്യമന്ത്രിക്കുള്ള തുറന്ന കത്തിൽ ചെന്നിത്തല ചോദിച്ചു.

20 ഇന്ത്യൻ സൈനികരുടെ ജീവത്യാഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള താങ്കളുടെ ട്വീറ്റിൽ ചൈന എന്നൊരു വാക്കില്ലെന്ന് കത്തിൽ പറയുന്നു. സിപിഎം ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യച്ചൂരിയുടെ ട്വീറ്റിലും ചൈനയെക്കുറിച്ചു മിണ്ടുന്നേയില്ല.

ടിയനൻമെൻ കൂട്ടക്കൊലയെ പിന്തുണച്ച ലോകത്തിലെ ഏക പാർട്ടിയും സിപിഎം ആയിരുന്നു. അതിനെതിരെ നില കൊണ്ട പി.ഗോവിന്ദപ്പിള്ളയെ ശാസിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇന്ത്യ, ജപ്പാൻ, ഓസ്ട്രേലിയ, അമേരിക്ക എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ ചൈനയെ വളഞ്ഞിട്ടാക്രമിക്കുന്നുവെന്നാണ് 2018 ൽ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ പ്രസംഗിച്ചത്. പാർട്ടി നേതാവ് എന്നതിനപ്പുറം ഇന്ത്യയിലെ ഒരു സംസ്ഥാന മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ ഇക്കാര്യത്തിലെ നിലപാടു വെളിപ്പെടുത്തണം’– ചെന്നിത്തല ആവശ്യപ്പെട്ടു.

