കോവിഡ് ബാധിച്ചു കൊല്ലത്ത് 2 മരണം

കൊല്ലം ∙ ജില്ലയിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ചു ചികിത്സയിലായിരുന്ന രണ്ടു പേർ ഇന്നലെ മരിച്ചു. മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്ന മയ്യനാട് ജന്മംകുളം എൻഎസ്എസ് കരയോഗത്തിനു സമീപം പുളിമൂട്ടിൽ വസന്തകുമാർ (ബാലു–68 ), പനയം അമൃതത്തിൽ ശശിധരൻപിള്ള (68) എന്നിവരാണു മരിച്ചത്.

ചികിത്സയിലിരിക്കെ ന്യുമോണിയ ബാധിച്ചതാണു വസന്തകുമാറിന്റെ നില വഷളാക്കിയത്. ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി ഹൃദയസ്തംഭനം ഉണ്ടായി. ഇന്നലെ രാവിലെ 9.55ന് ആയിരുന്നു അന്ത്യം. ഭാര്യ ശുഭ. മക്കൾ: ദിവ്യ, ദീപു. മരുമകൻ: രാജേഷ് കുറുപ്പ്.

ഷാർജയിലുള്ള മകനൊപ്പം താമസിക്കാൻ ജനുവരിയിലാണ് ശശിധരൻപിള്ള ഭാര്യയ്ക്കൊപ്പം ദുബായിൽ പോയത്. കഴിഞ്ഞ 14ന് മടങ്ങിയെത്തി. വീട്ടിൽ ക്വാറന്റീനിലായിരുന്നു. 2 തവണ ആൻജിയോ പ്ലാസ്റ്റിക്കു വിധേയനായിട്ടുണ്ട്. ഭാര്യ: അമ്മിണി അമ്മ. മക്കൾ: അജി, ആശ, അശ്വതി. മരുമക്കൾ: ദിവ്യ, ജയചന്ദ്രൻപിള്ള, പ്രദീപ്.



