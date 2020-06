പരിശോധനകളുടെ പ്രായോഗിക പ്രശ്നം സമ്മതിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി

തിരുവനന്തപുരം ∙ കോവിഡില്ലാ സർട്ടിഫിക്കറ്റിനുള്ള പരിശോധനകൾ എല്ലാ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ നാളേക്കകം നടപ്പാക്കുക സാധ്യമല്ലെന്നു സമ്മതിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ.

‘പരിശോധന നടത്തി രോഗബാധിതരെയും അല്ലാത്തവരെയും വിദേശത്തു നിന്നു വേർതിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു പ്രധാനമന്ത്രിക്കു കത്തു നൽകിയിരുന്നു. യുഎഇ ആന്റിബോഡി പരിശോധന നടത്തുന്നുണ്ട്. ഖത്തറിൽ മൊബൈൽ ആപ്പിലൂടെയാണു പരിശോധന. കുവൈത്തിൽ 2 വിമാന ടെർമിനലുകളിലാണ് ഇപ്പോൾ പരിശോധനയുള്ളത്. ഒമാനിൽ പിസിആർ പരിശോധന മാത്രമേയുള്ളൂ. സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളെ ഇന്ത്യൻ എംബസി സമീപിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ നാളേക്കകം ഇതു പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. സൗദി അറേബ്യയിൽ ആന്റിബോഡി പരിശോധന സ്വകാര്യ ആശുപത്രികൾ നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും സർക്കാർ അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല. ബഹ്റൈനിലും ഈ പ്രശ്നമുണ്ട്. – മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

തീരുമാനമായില്ല: മന്ത്രി മുരളീധരൻ

ന്യൂഡൽഹി∙ ഗൾഫിൽ നിന്നുള്ള യാത്രക്കാർക്ക് സംസ്ഥാനം കോവിഡില്ലാ നെഗറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് നിർബന്ധമാക്കിയ സാഹചര്യത്തിൽ കേരളത്തിലേക്കുള്ള വന്ദേഭാരത് മിഷൻ വിമാനങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുത്തിട്ടില്ലെന്ന് വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി വി.മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു.

