‘ഉറവിടം കണ്ടെത്താത്ത രോഗികൾ വർധിക്കുന്നു: കേരളത്തിൽ സമൂഹ വ്യാപന സൂചന’

തിരുവനന്തപുരം ∙ ഉറവിടം കണ്ടെത്താത്ത കോവിഡ് കേസുകൾ വർധിക്കുന്നതു രോഗത്തിന്റെ സമൂഹ വ്യാപനത്തിലേക്കുള്ള സൂചനയാണെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണവും കൂടുന്നു. സ്ഥിതി രൂക്ഷമാകുന്നുവെന്നാണ് ഇവ തെളിയിക്കുന്നത്. ലോക്ഡൗൺ ഇളവോടെ രോഗം നാടുവിട്ടുപോയി എന്നു കണക്കാക്കരുത് – മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

ഇതിനിടെ, തൃശൂർ വിയ്യൂർ സബ് ജയിലിലെ അസി. പ്രിസൺ ഓഫിസർക്കു കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ജയിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥനു രോഗം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത് ആദ്യമാണ്. നേരത്തേ പല സ്ഥലങ്ങളിലായി പൊലീസുകാർക്കും സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും രോഗം ബാധിച്ചിരുന്നു.

3 ജില്ലകളിൽ കർശന നിയന്ത്രണം

തിരുവനന്തപുരം, തൃശൂർ, മലപ്പുറം ജില്ലകളിൽ സമ്പർക്കത്തിലൂടെയുള്ള രോഗവ്യാപന നിരക്ക് ആപേക്ഷികമായി കൂടുതലാണെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി. ഇവിടങ്ങളിൽ കർക്കശമായ നിയന്ത്രണ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും.

ബ്യൂട്ടി പാർലർ അടയ്ക്കുമോ?

ബ്യൂട്ടി പാർലറുകൾക്കുള്ള ഇളവു തുടരണോ എന്ന് ആലോചിക്കേണ്ടിവരുമെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി. സ്വയം കരുതൽ എടുക്കുന്നതാണു നല്ലത്. ഇത് എല്ലാ മേഖലകളിലും ബാധകമാണ്.

ബസിൽ അകലം വേണം

ബസുകളിലും മറ്റു വാഹനങ്ങളിലും ശാരീരിക അകലം പാലിക്കാതെയുള്ള യാത്രയ്ക്കെതിരെയും കർശന നടപടിയുണ്ടാകുമെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

English Summary: Hints of covid community spread in kerala says chief minister