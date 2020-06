നവകേരള നിർമിതി കരാർ കെപിഎംജിക്ക്

തിരുവനന്തപുരം∙ നവകേരള നിർമാണ പദ്ധതി നടത്തിപ്പിനു സാങ്കേതിക സഹായമൊരുക്കാൻ രാജ്യാന്തര കൺസൽറ്റൻസി കമ്പനിയായ കെപിഎംജിയുമായി കരാറിലേർപ്പെടാൻ സർക്കാർ തീരുമാനം. 6.82 കോടിയാണു കരാർ തുക.



പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ചു നടപ്പാക്കാൻ കെൽപുള്ളവരുടെ അഭാവം കണക്കിലെടുത്താണു സ്വകാര്യ ഏജൻസിയുടെ സഹായം സർക്കാർ തേടുന്നത്. ലോകബാങ്ക് വായ്പയായി ലഭിച്ച തുകയിൽ നിന്നെടുത്താണു കൺസൽറ്റൻസി കമ്പനിക്കു പണം നൽകുക.

2018ലെ പ്രളയം കഴിഞ്ഞ് 2 വർഷമാകുന്നുവെങ്കിലും അതിൽനിന്നു കരകയറാൻ സർക്കാർ രൂപീകരിച്ച റീബിൽഡ് കേരള ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എങ്ങുമെത്തിയില്ല. ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കിടയിലെ പടലപിണക്കം കാരണം പദ്ധതികളെല്ലാം അവതാളത്തിലാണ്. 5 കൺസൽറ്റൻസികളെയാണു സർക്കാർ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ പരിഗണിച്ചത്. ഇതിൽ ഉയർന്ന റാങ്ക് കെപിഎംജിക്കാണു ലഭിച്ചത്.

അടുത്ത അഴിമതിയെന്നു ചെന്നിത്തല; മാനദണ്ഡം പാലിച്ചെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി

തിരുവനന്തപുരം ∙ റീബിൽഡ് കേരള ഇനിഷ്യേറ്റീവിന്റെ കൺസൽറ്റൻസിക്കായി കെപിഎംജിക്ക് 6,82,68,402 രൂപയുടെ കരാർ നൽകിയതു കോവിഡ് കാലത്തെ മറ്റൊരു അഴിമതിയാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല.

പ്രളയം കഴിഞ്ഞു 2 വർഷമായിട്ടും പുനർനിർമാണത്തിനായി ഒരു കല്ലെടുത്തു വയ്ക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത സർക്കാരിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ കരാർ അഴിമതി ലക്ഷ്യമിട്ടാണ്. സർക്കാരിനു പ്രവർത്തിക്കാൻ ഇനി 6 മാസം പോലുമില്ല. പക്ഷേ കൺസൽറ്റൻസി കരാർ 24 മാസത്തേക്കാണ്. പോകുന്ന പോക്കിൽ കമ്മിഷൻ അടിക്കുകയാണു ലക്ഷ്യം. നികുതി കൂടി ചേരുമ്പോൾ കരാർ എട്ടു കോടിയോളം രൂപ വരും.

നേരത്തേ ടെൻ‍‍‍‍‍ഡർ പോലും വിളിക്കാതെ കെപിഎംജിക്കു കരാർ നൽകിയ ഘട്ടത്തിൽ പ്രതിപക്ഷം സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചതാണ്. 6 മാസം കഴിഞ്ഞു പണി ഉപേക്ഷിച്ചു പോയ അവർക്കു തന്നെയാണു വീണ്ടും കരാർ. സൗജന്യമെന്നു പറഞ്ഞു ആദ്യം കരാർ നൽകുക, പിന്നീട് അവർ ഉപേക്ഷിച്ചു പോകുക, തുടർന്നു വലിയ തുകയ്ക്ക് അവർക്കുതന്നെ നൽകുക– ഈ ഇടപാടിലെ ദുരൂഹതയിലേക്കാണ് ഇതെല്ലാം വിരൽ ചൂണ്ടുന്നതെന്നും ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു.

അതേസമയം, കൺസൽറ്റൻസി നൽകിയതിൽ ദുരൂഹതയുണ്ടെന്ന പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ ആരോപണം മുഖ്യമന്ത്രി തള്ളി.

‘നേരത്തേ ദുരന്തഘട്ടത്തിൽ കെപിഎംജി നമ്മളെ സൗജന്യമായി സഹായിക്കാൻ സന്നദ്ധത അറിയിക്കുകയും സഹായിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ആ ഘട്ടം കഴിഞ്ഞു. ഇനി മറ്റു നടപടികളിലേക്കു പോകുകയാണ്. കെപിഎംജിയെ കൺസൽറ്റൻസിയിയായി ഏകപക്ഷീയമായല്ല എടുത്തത്. മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചു സുതാര്യമായ നടപടികൾ വഴി ഏജൻസികളെ ക്ഷണിച്ചു. അതിൽ വിദഗ്ധമായ പരിശോധനയ്ക്കു ശേഷമാണ് ഇവരെ കണ്ടെത്തിയത്. അതിൽ ഒരു ദുരൂഹതയുമില്ല’– മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

English summary: Kerala to appoints KPMG as consultant for rebuilding