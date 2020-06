വെറും ‘ലൈക്കി’ൽ തീർന്നില്ല; പിന്നാലെയെത്തി നാടിന്റെ നന്മ‘വെളിച്ചം’

ശ്രീകണ്ഠപുരം (കണ്ണൂർ)∙ പാട്ടുകൊണ്ടു ജീവിതം മാറിമറിയുമെന്നു വിചാരിച്ചില്ല പത്തനംതിട്ട കടമ്പനാട് സ്വദേശിയായ പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിനി. കണ്ണൂർ ശ്രീകണ്ഠപുരം അഡുവാപ്പുറം എ.കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ സ്മാരക ഗ്രന്ഥാലയം ലോക്ഡൗൺ കാലത്തു നടത്തിയ ഫെയ്സ്ബുക് ലൈവിൽ കൊച്ചുഗായിക അവതരിപ്പിച്ച നാടൻപാട്ടിനു പിന്നാലെയെത്തിയതു നാടിന്റ നന്മവർഷം.



പട്ടികയും ഷീറ്റും മറച്ച വീട് വൈദ്യുതീകരിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ അയൽ വീട്ടിൽ നിന്നാണു വിദ്യാർഥിനി പരിപാടി അവതരിപ്പിച്ചത്. വീട്ടുനമ്പർ ഇല്ലാത്തതിനാലാണ് കണക്‌ഷൻ വൈകുന്നതെന്നു മനസ്സിലാക്കിയതോടെ ലൈബ്രറി പ്രവർത്തകർ സമാന്തര വഴി അന്വേഷിച്ചു.

സെക്രട്ടറി എം.എം.സജിത്ത്, പ്രസിഡന്റ് വി.വി.തമ്പാൻ തുടങ്ങിയവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കെഎസ്ഇബി ചക്കരക്കൽ സെക്‌ഷനെ സമീപിച്ചു. അവർ പത്തനംതിട്ട കടമ്പനാട് സെക്‌ഷനിൽ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ ബിപിഎൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ഭൂനികുതി രസീത് എന്നിവയുമായി സമീപിച്ചാൽ കണക്‌ഷൻ നൽകാമെന്ന് അറിയിച്ചു.

വയറിങ് നടത്താനായി വയർമെൻസ് അസോസിയേഷന്റെ സഹായം തേടി. പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ ഭാരവാഹികൾ സഹായിച്ചതോടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വീട്ടിൽ വൈദ്യുതിയെത്തി. ലൈഫ് പദ്ധതി മുഖേന കുട്ടിക്കു സുരക്ഷിതമായ വീട് നൽകാമെന്ന് ഉറപ്പു നൽകിയിരിക്കുകയാണ് കടമ്പനാട് പഞ്ചായത്ത് ഭാരവാഹികൾ.

കടമ്പനാട് പ്രവാസി കൂട്ടായ്മ ടിവിയും ഏനാത്ത് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ കൂട്ടായ്മ കേബിൾ കണക്‌ഷനും നൽകി. പരിപാടി ലൈവ് കണ്ടയാൾ തിരുവനന്തപുരത്തെ അധ്യാപിക മുഖേന ഓൺലൈൻ സംഗീത ക്ലാസും ഏർപ്പാടാക്കി. ജീവിതത്തിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾക്കു പാട്ടിനു നന്ദി പറയുകയാണ് കുട്ടിയും കുടുംബവും.

