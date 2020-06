പ്ലാസ്മ തെറപ്പിയിലൂടെ ആദ്യത്തെ കോവിഡ് രോഗമുക്തി

മഞ്ചേരി ∙ വിനീതിന്റെ പ്ലാസ്മ സ്വീകരിച്ചു സൈനുദ്ദീൻ ബാഖവി ജീവിതത്തിലേക്കു തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ ‍തോറ്റത് മഹാമാരി. കോവിഡ് ചികിത്സയിൽ സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യമായി പ്ലാസ്മ തെറപ്പിയിലൂടെ ഒരാൾ രോഗമുക്തി നേടിയപ്പോൾ അത് കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിൽ മറ്റൊരു മലപ്പുറം മാതൃകയായി.



തൃത്താല ഒതളൂർ സൈനുദ്ദീൻ ബാഖവിയെ (50) ആണ് എടപ്പാൾ കോലൊളമ്പ് സ്വദേശി വിനീതിന്റെ (24) നന്മ മനസ്സു ജീവിതത്തിലേക്കു തിരിച്ചെത്തിച്ചത്. മസ്കത്തിൽ നിന്നു നാട്ടിലെത്തിയ സൈനുദ്ദീന് 13നാണു രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

മഞ്ചേരി മെഡ‍ിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു. ന്യുമോണിയ ഹൃദ്രോഗം, രക്തസമ്മർദം എന്നിവ കൂടി ബാധിച്ചതോടെ ഐസിയുവിലേക്കു മാറ്റി. വെന്റിലേറ്റർ സഹായത്തോടെ ആയിരുന്നു ജീവൻ നിലനിർത്തിയത്. ഗുരുതരമായതോടെ പ്ലാസ്മ തെറപ്പി നടത്താൻ മെഡിക്കൽ ബോർഡ് തീരുമാനിച്ചു.

മേയ് 27നു കോവിഡ് മുക്തനായി വീട്ടിൽ ക്വാറന്റീനിൽ കഴിയുകയായിരുന്ന വിനീതാണ് പ്ലാസ്മ നൽകിയത്. വിനീതിന് സ്നേഹോപഹാരം കൈമാറിയാണ് സൈനുദ്ദീൻ ആശുപത്രി വിട്ടത്. മഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളജിൽ 2 പേർ കൂടി പ്ലാസ്മ തെറപ്പി ചികിത്സയിലുണ്ട്. നേരത്തേ മുൻ സന്തോഷ് ട്രോഫി താരം ഹംസക്കോയയാണ് ആദ്യമായി കേരളത്തിൽ പ്ലാസ്മ തെറപ്പിക്ക് വിധേയനായത്. എന്നാൽ, അദ്ദേഹം മരിച്ചു.

English summary: First Covid recovery by plasma therapy in Kerala