സഹകരണ ബാങ്കുകൾ ഇനി ബാങ്കുകളല്ല!

കോഴിക്കോട്∙ ബാങ്കിങ് ലൈസൻസ് ഇല്ലാത്ത സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ബാങ്ക് എന്ന പേര് ഉപയോഗിക്കുന്നതു തടഞ്ഞ് കേന്ദ്ര ബാങ്കിങ് റഗുലേഷൻ നിയമ ഭേദഗതി ഓർഡിനൻസ്. പ്രാഥമിക കാർഷിക വായ്പാ സഹകരണ സംഘങ്ങളും (പാക്സ്) ബാങ്കിങ് ലൈസൻസ് ഇല്ലാത്ത സംഘങ്ങളും ബാങ്ക് എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാണു വിലക്ക്.

കേരളത്തിലെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം പ്രാഥമിക സഹകരണ സംഘങ്ങളെ ബാധിക്കും. സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് എന്ന പേരിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇവയിൽ പലതും നൂറുകണക്കിനു കോടി രൂപയുടെ ഇടപാടുകളാണു നടത്തുന്നത്. നിലവിലെ ഇടപാടുകളെ ബാധിക്കില്ലെങ്കിലും പുതിയ ഇടപാടുകൾ തടസ്സപ്പെടും. പ്രാഥമിക സംഘങ്ങൾക്കും ബാങ്കിങ് റഗുലേഷൻ നിയമം ബാധകമാക്കിയാണു ഭേദഗതി.

കേരള ബാങ്ക്, അർബൻ ബാങ്കുകൾ, മലപ്പുറം ജില്ലാ ബാങ്ക് ഒഴികെയുള്ള സഹകരണ ബാങ്കുകൾ എന്നിവയ്ക്കു പേരിൽ നിന്നു ‘ബാങ്ക്’ ഒഴിവാക്കേണ്ടി വരും. ചെക്ക് ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഇടപാടുകളും നടത്താനാകില്ല. പണം പിൻവലിക്കാൻ മറ്റു സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കണം.

English summary: New ordinance to co operative banks