ഉറവിടമറിയാതെ കൂടുതൽ പേർ

മലപ്പുറം / തൃശൂർ ∙ ഉറവിടമറിയാതെയുള്ള രോഗവ്യാപനം സംബന്ധിച്ച ആശങ്കകൾക്കിടെ, മലപ്പുറത്ത് സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലെ 2 ഡോക്ടർമാർക്കും 3 നഴ്സുമാർക്കും സമ്പർക്കത്തിലൂടെ കോവിഡ്. കണ്ടക്ടർക്കു കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ കെഎസ്ആർടിസി ഗുരുവായൂർ ഡിപ്പോ താൽക്കാലികമായി അടച്ചു. ചാലക്കുടി നഗരസഭയിലെ വനിതാ കൗൺസിലർക്കു രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു.



മലപ്പുറത്ത് എടപ്പാളിലെ ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടർക്കും നഴ്സിനും സമീപപ്രദേശമായ ശുകപുരത്തെ ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടർ‌ക്കും 2 നഴ്സുമാർക്കുമാണു കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇവർ 25 വരെ ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്നു. ശുകപുരത്തെ ആശുപത്രി അടച്ചു. വട്ടംകുളം, എടപ്പാൾ, ആലങ്കോട്, മാറഞ്ചേരി പഞ്ചായത്തുകൾ പൂർണമായും പൊന്നാനി നഗരസഭയിൽ 47 വാർഡുകളും കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണുകളായി. 1500 പേർക്കു റാൻഡം പരിശോധന നടത്തും. എടപ്പാളിൽ 2 ദിവസത്തിനിടെ 11 രോഗികളായി; ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥ, ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ, കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തക, കെഎസ്ആർടിസി കണ്ടക്ടർ എന്നിവരടക്കം പത്തും സമ്പർക്കരോഗികൾ.

ഇവരിൽ കെഎസ്ആർടിസി കണ്ടക്ടർ ഗുരുവായൂർ ഡിപ്പോയിൽ നിന്ന് 15നും 22നും പട്ടാമ്പി വഴി പാലക്കാട്ടേക്കു പോയ ബസിലും 25നു ചാവക്കാട് വഴി തൃശൂരെത്തി വൈറ്റിലയ്ക്കു പോയ ബസിലും ഡ്യൂട്ടി ചെയ്തിരുന്നു. യാത്രക്കാരുടെ സമ്പർക്കപ്പട്ടിക തയാറാക്കുന്നു. 22 ജീവനക്കാർ നിരീക്ഷണത്തിലാണ്.

കണ്ടക്ടർ പ്രാർഥനയ്ക്കെത്തിയ വട്ടംകുളത്തെ ജുമാ മസ്ജിദ് അടച്ചു. പള്ളിയിലുണ്ടായിരുന്ന 60 പേർ നിരീക്ഷണത്തിലാണ്. ചാലക്കുടിയിലെ കൗൺസിലറുടെ വീട്ടിൽ സഹോദരി കഴിഞ്ഞദിവസമെത്തിയപ്പോൾ പനിയും തൊണ്ടവേദനയുമുണ്ടായിരുന്നു. ഇവരുടെ പരിശോധനാഫലം ലഭിച്ചിട്ടില്ല.

ചികിത്സയിലുള്ളവർ 2000 കവിഞ്ഞു

തിരുവനന്തപുരം ∙ സംസ്ഥാനത്ത് 118 പേർക്കു കൂടി കോവിഡ്. 14 പേർക്കു സമ്പർക്കത്തിലൂടെയാണു രോഗം. 42 പേർ രോഗമുക്തരായി. നിലവിൽ ചികിത്സയിലുള്ളതു 2015 പേർ.

പുതിയ രോഗികളിൽ 68 പേർ വിദേശത്തു നിന്നും 36 പേർ ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും എത്തിയവരാണ്. കണ്ണൂരിലാണ് ഇന്നലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേസുകൾ –26. മറ്റു ജില്ലകളിങ്ങനെ: തൃശൂർ 17, കൊല്ലം 10, ആലപ്പുഴ 10, തിരുവനന്തപുരം 9, എറണാകുളം 7, കോഴിക്കോട് 7, കാസർകോട് 6, കോട്ടയം 5, മലപ്പുറം 5, വയനാട് 5, ഇടുക്കി 4, പാലക്കാട് 4, പത്തനംതിട്ട 3.

കോട്ടയം ജില്ലയിൽ ഒരു കുടുംബത്തിലെ 6 പേർക്ക് കോവിഡ്

പള്ളിക്കത്തോട് ∙ ഇന്നലെ 4 പേർക്കു കൂടി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ പള്ളിക്കത്തോട്ടിൽ ഒരു കുടുംബത്തിലെ 6 പേർ കോവിഡ് ബാധിതർ. പള്ളിക്കത്തോട് എട്ടാം വാർഡിലെ ഒരു കുടുംബത്തിലെ 70 വയസ്സുകാരനായ അച്ഛൻ, ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ (67), മകൻ (37), മരുമകൾ (24), 2 പേരക്കുട്ടികൾ (6, 3) എന്നിവരാണു രോഗബാധിതരായത്. 2 പേർക്ക് നേരത്തേ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. ബാക്കിയുള്ള 4 പേർക്ക് ഇന്നലെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇവർക്ക് എവിടെ നിന്നു രോഗം ബാധിച്ചുവെന്ന് ഇതുവരെ വ്യക്തമല്ല. പള്ളിക്കത്തോട് എട്ടാം വാർഡിൽ കർശന നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്താൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കുറഞ്ഞത് സമ്പർക്ക വ്യാപനമല്ല, പരിശോധനയുടെ എണ്ണം

മഹേഷ് ഗുപ്തൻ

തിരുവനന്തപുരം ∙ മേയ് 4നു ശേഷം രോഗികളേറിയെങ്കിലും സമ്പർക്ക വ്യാപനം കുറഞ്ഞെന്ന സർക്കാരിന്റെ വാദം തള്ളി വിദഗ്ധർ. സമ്പർക്ക പട്ടികയിൽ രോഗലക്ഷണം പ്രകടിപ്പിച്ചവർക്കു മാത്രമായി പരിശോധന കുറച്ചതോടെയാണു എണ്ണം കുറഞ്ഞത്. ഇവിടെനിന്നു മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കു പോകുന്നവരിൽ രോഗം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത് സമ്പർക്ക വ്യാപന സൂചനയാണെന്നും വിദഗ്ധർ പറയുന്നു.

മേയ് 4 വരെയുള്ള കണക്കുകൾ പ്രകാരം കേരളത്തിലെ 499 രോഗികളിൽ 165 പേർക്കും സമ്പർക്കം വഴിയായിരുന്നു കോവിഡ്– 33%. ഇപ്പോൾ സമ്പർക്ക രോഗികൾ 11.82% ആയി കുറഞ്ഞെന്നാണു സർക്കാരിന്റെ വാദം.

എന്നാൽ, കേരളത്തിലെ രോഗികളിൽ 62% പേരും ലക്ഷണം പ്രകടിപ്പിക്കാത്തവരാണെന്ന് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് തന്നെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. സമ്പർക്കപട്ടികയിലുള്ളവർക്കു ലക്ഷണങ്ങളില്ലെന്ന പേരിൽ പരിശോധന ഒഴിവാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടുതന്നെ അപകടകരം.

English summary: Cases with no known source of infection on rise in Kerala