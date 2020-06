121 പേർക്ക് കോവിഡ്; ഒരു മരണം കൂടി

തിരുവനന്തപുരം ∙ വിദേശത്തു നിന്നു വന്ന 78 പേരും മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നു വന്ന 26 പേരും ഉൾപ്പെടെ 121 പേർക്കു കൂടി കോവിഡ്. എറണാകുളത്തു 2 പേർക്കും കൊല്ലം, ഇടുക്കി, പാലക്കാട് ജില്ലകളിൽ ഓരോരുത്തർക്കും സമ്പർക്കത്തിലൂടെ കോവിഡ് ബാധിച്ചു. തൃശൂരിൽ രണ്ടും എറണാകുളത്ത് ഒന്നും ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർക്കും പുറത്തു നിന്നു വന്ന 9 സിഐഎസ്എഫ് ഭടന്മാർക്കും രോഗമുണ്ട്.



24 നു മഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളജിൽ മരിച്ച തമിഴ്നാട് സ്വദേശി അരസാഗരനു (55) രോഗം ബാധിച്ചിരുന്നെന്നു സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്തു മരണം 23 ആയി. 79 പേർ രോഗമുക്തരായി. ഇപ്പോൾ ചികിത്സയിലുള്ളതു 2057 പേർ. രോഗികളുടെ ജില്ല തിരിച്ചുള്ള കണക്ക്: തൃശൂർ 26, കണ്ണൂർ 14, പത്തനംതിട്ട 13, മലപ്പുറം 13, പാലക്കാട് 12, കൊല്ലം 11, കോഴിക്കോട് 9, ആലപ്പുഴ 5, ഇടുക്കി 5, എറണാകുളം 5, തിരുവനന്തപുരം 4, കാസർകോട് 4.

English summary: One more Covid death in Kerala