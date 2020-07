അവകാശികളില്ലാതെ ട്രഷറിയിൽ കോടികൾ; കണക്കെടുക്കാൻ നിർദേശം

തിരുവനന്തപുരം ∙ അരനൂറ്റാണ്ടോളമായി ട്രഷറി ശാഖകളിൽ അവകാശികളില്ലാതെ കിടക്കുന്ന നിക്ഷേപങ്ങൾ കണ്ടുകെട്ടാനുള്ള നടപടികൾക്കു സർക്കാർ തുടക്കം കുറിക്കുന്നു. ആരും തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ നിക്ഷേപമായി കിടക്കുന്ന ഇൗ പണത്തിനു സർക്കാർ പലിശ നൽകുന്നതു കാരണം ഓരോ വർഷം കഴിയുന്തോറും പലിശച്ചെലവു വർധിച്ചുവരികയാണ്.

പബ്ലിക് അക്കൗണ്ടിലെ ഇൗ നിക്ഷേപങ്ങൾ സർക്കാർ കടമെടുത്ത തുകയായിട്ടാണു കേന്ദ്ര സർക്കാർ കണക്കാക്കുക. ഇതു കാരണം സംസ്ഥാനത്തിനു കടമെടുക്കാവുന്ന തുക കേന്ദ്രം വെട്ടിക്കുറയ്ക്കാനുള്ള സാധ്യത മുന്നിൽക്കണ്ടാണ് സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ടിലും സ്ഥിര നിക്ഷേപ അക്കൗണ്ടിലുമുള്ള പണം കണ്ടുകെട്ടാൻ‌ ഒരുങ്ങുന്നത്.

40 വർഷമായി അവകാശികളെത്താത്ത നിക്ഷേപങ്ങളുണ്ടെന്നാണു ട്രഷറി വകുപ്പ് പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയത്. നിക്ഷേപകർക്കു പലവട്ടം ട്രഷറി ഓഫിസർമാർ കത്തെഴുതിയെങ്കിലും പ്രതികരണമില്ല. ഇത്തരത്തിൽ ആകെ എത്ര കോടി രൂപയുണ്ടെന്നു കണ്ടെത്തുന്നതിന് എല്ലാ ട്രഷറികളോടും കണക്കു സമർപ്പിക്കാൻ ട്രഷറി ഡയറക്ടർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

നിക്ഷേപകരുടെ രേഖകൾ പരിശോധിച്ചു നോമിനിയെ കണ്ടെത്തുകയാണ് ആദ്യം ചെയ്യുക. ഇവരെ റജിസ്റ്റേഡ് തപാലിലൂടെ വിവരം അറിയിക്കും. അവകാശ രേഖകൾ സമർപ്പിച്ചാൽ നിയമവശം പരിശോധിച്ചു പണം കൈമാറും. ആരും അവകാശികളായില്ലെങ്കിൽ പണം സർക്കാർ കണ്ടുകെട്ടും.

2000 മാർച്ച് 31നു മുൻപു കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കിയ നിക്ഷേപങ്ങളുടെ വിവരങ്ങളാണു ശേഖരിച്ചു തുടങ്ങുന്നത്. സ്ഥിര നിക്ഷേപം സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ഓഗസ്റ്റ് 31നു മുൻപും സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ട് വിവരങ്ങൾ ഡിസംബർ 31നും മുൻപും അറിയിക്കണമെന്നാണു ട്രഷറി ഡയറക്ടർ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.

സർക്കാർ സർവീസിൽനിന്നു വിരമിച്ചവരാണു സ്ഥിരനിക്ഷേപകരിൽ നല്ലൊരു പങ്കും. അപ്രതീക്ഷിത മരണവും ഓർമക്കുറവും കാരണമാണ് പലരുടെയും നിക്ഷേപം സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ അവകാശികൾ അറിയാതെ പോകുന്നത്. എട്ടര ശതമാനമാണു ട്രഷറിയിലെ സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങൾക്കു ലഭിക്കുന്ന പലിശ.

