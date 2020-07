വിളക്കണഞ്ഞ വേദികൾക്കകലെ മഞ്ജുവിന്റെ വിജയവീഥികൾ

പത്തനംതിട്ട ∙ നല്ല കാലത്തു മഞ്ജുവിനെപ്പോലെ ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷയെങ്കിലും വാങ്ങിയിട്ടിരുന്നെങ്കിൽ എന്നു ചിന്തിക്കുന്നു മഞ്ജുവിന്റെ സഹപ്രവർത്തകരായ അഭിനേതാക്കൾ. ലോക്ഡൗൺ കാലത്തു നാടകത്തിനു തിരശ്ശീല വീണപ്പോൾ മഞ്ജു മുഴുവൻസമയ ഓട്ടോ ഡ്രൈവറായി മാറി. വരുമാനത്തിന്റെ ഒരു പങ്ക് പണമായും അടുക്കള സാധനങ്ങളായും സഹപ്രവർത്തകരുടെ വീടുകളിലെത്തിക്കുന്നു.

പത്തനംതിട്ട വള്ളിക്കോട് സ്വദേശിയായ മഞ്ജു കെപിഎസി (36) 15 വർഷമായി നാടക രംഗത്തുണ്ട്. ദൂരെ ദിക്കുകളിൽ നാടകം അവതരിപ്പിച്ചു അസമയത്തു വീട്ടിലെത്താൻ വാഹനമില്ലാതെ വിഷമിച്ചപ്പോഴാണു കെപിഎസിയിൽ നിന്നു നാടകത്തിനു കിട്ടിയ അഡ്വാൻസും കുറച്ചു സമ്പാദ്യവും ചേർത്ത് ഓട്ടോ വാങ്ങിയത്. നാടകം കഴിഞ്ഞു സമിതിയുടെ വണ്ടിയിൽ കായംകുളത്തു എത്തിയാൽ ഓട്ടോ ഓടിച്ചു വള്ളിക്കോട്ടെ വീട്ടിലേക്ക്.

ലോക്ഡൗണിൽ നാടക വേദികൾ അട‍ഞ്ഞതോടെ മഞ്ജു വീട്ടുചെലവുകൾ നടത്തുന്നത് ഓട്ടോ ഓടിച്ചാണ്. കെ.ആർ.മീരയുടെ ആരാച്ചാർ എന്ന നോവലിന്റെ നാടകരൂപമായ ‘അവനവൻതുരുത്തി’ലെ കന്നി, ലിയോ ടോൾസ്റ്റോയിയുടെ ‘അന്ന അന്ന കരെനീനയുടെ നാടകരൂപമായ ‘പ്രണയസാഗര’ത്തിലെ ഗംഗ, ‘ന്റുപ്പൂപ്പാക്കൊരാനേണ്ടാർന്നു’ എന്ന നാടകത്തിലെ ആയിഷ എന്നീ കഥാപാത്രങ്ങൾക്കു അംഗീകാരങ്ങൾ ലഭിച്ചു. ലോക്ഡൗൺ കാലത്തു കലാകാരന്മാർക്കു സംഗീത നാടക അക്കാദമിയുടെ സാമ്പത്തിക സഹായമുണ്ടെന്നു കേട്ടിരുന്നെങ്കിലും ലഭിച്ചില്ലെന്നു മഞ്ജു പറയുന്നു.

