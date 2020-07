കേരള കോൺഗ്രസ് (ജോസ്) വിഭാഗത്തിന് ഷോക്ക് ചികിത്സയെന്ന് യുഡിഎഫ്

തിരുവനന്തപുരം ∙ മുന്നണിയെ വെല്ലുവിളിച്ചു നിന്നിരുന്ന കേരള കോൺഗ്രസ് (ജോസ്) വിഭാഗത്തിന് ‘ഷോക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റ്’ അനിവാര്യമായിരുന്നുവെന്നു യുഡിഎഫ് നേതൃയോഗം. അതിനുള്ള ശക്തമായ മുന്നറിയിപ്പെന്ന നിലയിലാണു മുന്നണി യോഗങ്ങളിൽ നിന്നു പുറത്തുനിർത്താൻ തീരുമാനിച്ചതെന്നു ആമുഖമായി പ്രതിപക്ഷനേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല വ്യക്തമാക്കി.

കോട്ടയം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലെ അധികാരക്കൈമാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇരുവിഭാഗങ്ങളുമായി നടന്ന ചർച്ചകളുടെ നാൾവഴി വിശദാംശങ്ങളോടെ ചെന്നിത്തലയും ഉമ്മൻചാണ്ടിയും വിഡിയോ കോൺഫറൻസിലൂടെ പങ്കെടുത്ത പി.കെ.കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയും വിശദീകരിച്ചു.

യുഡിഎഫ് തന്നെ ഒരു സ്തംഭനാവസ്ഥയിലെത്തിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് എല്ലാവരുമായും ആലോചിച്ച് അവർക്കെതിരെ അച്ചടക്കനടപടിയെടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതെന്നും ചെന്നിത്തല വ്യക്തമാക്കി.

യുഡിഎഫ് തീരുമാനത്തോടു എല്ലാ കക്ഷികളും യോജിച്ചു. പക്ഷേ പുറത്താക്കി എന്ന നിലയിലാണല്ലോ തീരുമാനം പുറത്തുവന്നതെന്നു ചിലർ ചോദിച്ചപ്പോൾ മാധ്യമങ്ങൾ അങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചതാണെന്നു ചെന്നിത്തലയും യുഡിഎഫ് കൺവീനർ ബെന്നി ബഹനാനും പറഞ്ഞു.

കോട്ടയം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലെ രാജിയാണ് തന്റെയും ആവശ്യമെന്നും പുറത്താക്കലല്ലെന്നും പി.ജെ.ജോസഫ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. യുപിഎക്കു നഷ്ടമുണ്ടാകുന്ന നടപടികൾ സൂക്ഷിച്ചുവേണമെന്നു കെ. മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു. ഇതേത്തുടർന്നു നടപടി സംബന്ധിച്ചു വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ വ്യക്തത വരുത്താൻ യോഗത്തിൽ ധാരണയായി.

നിലപാടിൽ മാറ്റമില്ലെന്ന് ജോസ് കെ. മാണി

കോട്ടയം ∙ യുഡിഎഫിന്റേത് സാങ്കേതികമായ തിരുത്തൽ മാത്രമാണെന്നും രാഷ്ട്രീയ നിലപാടിന്റെ തിരുത്തൽ അല്ലെന്നും കേരളാ കോൺഗ്രസ് എം (ജോസ്) ചെയർമാൻ ജോസ് കെ. മാണി എംപി. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം രാജിവയ്ക്കില്ല എന്ന മുൻ നിലപാടിൽ മാറ്റമില്ല .

യുഡിഎഫ് കൺവീനറുടെ പ്രഖ്യാപനം വന്നിട്ട് മൂന്നു ദിവസമായി. കെ.എം.മാണിയുടെ പാർട്ടിയോട് കടുത്ത അനീതി കാണിച്ചുവെന്ന് പ്രവർത്തകരുടെ വികാരം ഉയർന്നിട്ടും യുഡിഎഫ് നിലപാട് തിരുത്തിയില്ല. പുറത്താക്കിയതിനെക്കുറിച്ച് സാങ്കേതിക തിരുത്ത് എന്നു പറഞ്ഞിട്ട് പഴയ നിലപാട് യുഡിഎഫ് ആവർത്തിച്ചു. യുഡിഎഫ് യോഗം ചേരുന്നതിനു തൊട്ടുമുൻപ് വരെ ഒരു തിരുത്തലും വന്നില്ല. കൂറുമാറിയ ആൾക്ക് സ്ഥാനം കൊടുക്കണമെന്നു പറയുന്നതിൽ എന്ത് ന്യായമാണ് ഉള്ളത്? ഞങ്ങൾ എന്ത് തെറ്റാണ് ചെയ്തതെന്നു മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ഇനി ചർച്ചയില്ലെന്നു യുഡിഎഫ് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞതെന്നും ജോസ് കെ.മാണി പറഞ്ഞു.

English Summary: Shock treatment given to Kerala Congress Jose group says UDF