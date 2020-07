രോഗാവസ്ഥയിൽ മാറ്റമില്ല: ദേവുചന്ദനയെ ശ്രീചിത്ര ആശുപത്രിയിലേക്കു മാറ്റും

ചാരുംമൂട്∙ തിരുവനന്തപുരം എസ്എടി ആശുപത്രിയിൽ കഴിയുന്ന ദേവുചന്ദനയുടെ രോഗാവസ്ഥയിൽ മാറ്റമില്ലാത്തതിനാൽ വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി തിരുവനന്തപുരം ശ്രീചിത്ര ആശുപത്രിയിലേക്കു മാറ്റും. ഇന്നു തന്നെ മാറ്റിയേക്കുമെന്ന് എസ്എടി ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട് എ.സന്തോഷ് കുമാർ പറഞ്ഞു.

തലച്ചോറിനെ ബാധിച്ച അസുഖവുമായി കഴിഞ്ഞയാഴ്ച ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച കുട്ടിക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോവിഡ് പരിശോധന നടത്തി. ഫലം നെഗറ്റീവാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി കോവിഡ് പരിശോധന നടത്തും.

തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ കഴിയുന്ന ദേവുവ‍‍‍ിന് പലതവണ അപസ്മാരമുണ്ടായി. ആരോഗ്യ നില എപ്പോൾ മെച്ചപ്പെടുമെന്നു പറയാനാകില്ല. പുണെയിൽ നടന്ന ഫ്ലൂയിഡ് പരിശോധനയുടെ ഫലം ഇന്നു ലഭിച്ചേക്കും.

അബോധാവസ്ഥയിലായ ദേവു അച്ഛൻ ചന്ദ്രബാബുവിന്റെ മരണവിവരം അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. ചന്ദ്രബാബു ജീവനൊടുക്കുന്നതിനു മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുൻപ് നിർബന്ധപൂർവം മകളെ കണ്ടിരുന്നു. അമ്മ രജിതയാണ് ദേവുവിനൊപ്പം ആശുപത്രിയിലുള്ളത്.

English Summary: Devu Chandana to be shifted to Sree Chithra hospital