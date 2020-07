എൻറിക്ക ലെക്സി കേസ് ഇറ്റലിയിൽ നടത്തിയാൽ പരമാവധി ശിക്ഷ 5 വർഷം തടവ്

കൊച്ചി ∙ ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ ആർബിട്രേഷൻ ട്രൈബ്യൂണൽ വിധി പ്രകാരം എൻറിക്ക ലെക്സി കടൽക്കൊലക്കേസിന്റെ വിചാരണ ഇറ്റലിയിലെ കോടതിയിൽ നടത്തിയാൽ പ്രതികളായ നാവികർക്കു ലഭിക്കാവുന്ന ശിക്ഷ 6 മാസം മുതൽ 5 വർഷം വരെ തടവ്.

ഇന്ത്യൻ സമുദ്രാതിർത്തിയിലെ കടൽക്കൊള്ളക്കാരിൽ നിന്ന് ഇറ്റാലിയൻ ചരക്കുകപ്പലിനെ സംരക്ഷിക്കാനാണു നാവികർ വെടിയുതിർത്തതെന്നായിരുന്നു ട്രൈബ്യൂണലിൽ ഇറ്റലിയുടെ വാദം. നിർഭാഗ്യവശാൽ വെടിയേറ്റത് 2 മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്കാണ്. കൊലപ്പെടുത്തണമെന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയല്ല വെടിവയ്പെന്ന വാദം തത്വത്തിൽ ട്രൈബ്യൂണൽ ശരിവയ്ക്കുകയും ചെയ്തു.

ഇതേ കുറ്റം സാധാരണ പൗരൻ ചെയ്താൽ പോലും ഇറ്റാലിയൻ ശിക്ഷാ നിയമത്തിലെ 589–ാം വകുപ്പു പ്രകാരമാണു കേസെടുക്കുന്നതെന്നു നിയമവിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പരമാവധി ശിക്ഷ 5 വർഷം തടവാണ്. കപ്പലിനെ കടൽക്കൊള്ളക്കാരിൽ നിന്നു സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ദൗത്യമേറ്റെടുത്ത നാവികസേനാംഗങ്ങളാണ് അബദ്ധത്തിൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്കു നേരെ വെടിയുതിർത്തതെന്നു വരുമ്പോൾ കുറ്റകൃത്യത്തിന്റെ ഗൗരവം വീണ്ടും കുറയും.

കൊല്ലാൻ ഉദ്ദേശ്യമില്ലാതെ ഭയപ്പെടുത്താനായി ഒരാൾ വെടിയുതിർക്കുമ്പോൾ ഒന്നിലേറെപ്പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടാൽ ഇറ്റാലിയൻ നിയമപ്രകാരം കുറ്റകൃത്യത്തിന്റെ ഗൗരവം വർധിക്കും. 15 വർഷം തടവുശിക്ഷ ലഭിക്കും. എന്നാൽ, ഈ കേസിൽ ഒന്നിലേറെപ്പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടെങ്കിലും അതു 2 നാവികരുടെ തോക്കിൽ നിന്നുള്ള വെടിയേറ്റെന്നാണു കേരള പൊലീസിന്റെ കേസ്. പ്രതികളായ സാൽവത്തോറെ ജിറോൺ, മാസിമിലാനോ ലത്തോർ എന്നിവർ ഒന്നിലേറെപ്പേരെ കൊലപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെന്ന കേരള പൊലീസിന്റെ അന്വേഷണ നിഗമനം വിചാരണ ഇറ്റലിയിൽ നടക്കുമ്പോൾ പ്രതികൾക്ക് അനുകൂല കണ്ടെത്തലാകും.

കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ ശരീരത്തിൽ കണ്ടെത്തിയ വെടിയുണ്ടകളും നാവികരിൽ നിന്നു പിടിച്ചെടുത്ത തോക്കുകളും ബാലിസ്റ്റിക് പരിശോധനയ്ക്കു വിധേയമാക്കിയാലേ ഏതു തോക്കിൽ നിന്നാണു വെടിയുതിർത്തതെന്നു കണ്ടെത്താനാകൂ. സുപ്രീം കോടതി നിർദേശപ്രകാരം ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസി കേസ് ഏറ്റെടുത്തതോടെ ബാലിസ്റ്റിക് പരിശോധനയ്ക്കു സാഹചര്യമുണ്ടായെങ്കിലും ഇന്ത്യൻ ഏജൻസികളുടെ അന്വേഷണം രാജ്യാന്തര ട്രൈബ്യൂണൽ ആദ്യംതന്നെ തടഞ്ഞതോടെ ഈ അവസരം നഷ്ടമായി.

ഐപിസി x ഐസിപി: കുറ്റം ഒന്ന്, ശിക്ഷ രണ്ട്

ഒരേ കുറ്റത്തിന് ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡും (ഐപിസി) ഇറ്റാലിയൻ കോഡിസ് പിനാലെയും (ഐസിപി) നൽകുന്നതു രണ്ടുതരം ശിക്ഷയാണ്. മരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന അറിവുണ്ടെങ്കിലും കൊല്ലണമെന്ന ഉദ്ദേശ്യമില്ലാതെ പ്രതി ചെയ്തുപോകുന്ന കൊലപാതകങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാനിയമം 304–ാം വകുപ്പു പ്രകാരം 10 വർഷംവരെ കഠിനതടവു വിധിക്കാറുണ്ട്. ഇതേ കുറ്റത്തിന് ഇറ്റലി അവരുടെ 589–ാം വകുപ്പു പ്രകാരം വിധിക്കുന്നത് 6 മാസം മുതൽ 5 വർഷം വരെ തടവ്. എന്നാൽ, കൊല്ലണമെന്ന ഉദ്ദേശ്യമില്ലാതെ പ്രതിയുടെ അശ്രദ്ധകൊണ്ടു സംഭവിക്കുന്ന മരണങ്ങൾക്ക് (വാഹനാപകടം) ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാനിയമത്തിൽ (304–എ) 2 വർഷം മാത്രമാണു ശിക്ഷ.

English Summary: Five year imprisonment if Enrica Lexi case happened in Italy