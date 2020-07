ഒഴിഞ്ഞ തറികളിൽ ജീവിതം നെയ്യാൻ പാചകം കൂട്ട്

തിരുവില്വാമല (തൃശൂർ) ∙ കസവു കൊണ്ടു സാരിയിൽ മയിലിനെയും ആനയെയും തീർക്കുന്നതിലായിരുന്നു കുത്താമ്പുള്ളി ശിവനഗറിൽ രമേഷിനു വൈദഗ്ധ്യം. ദൈവങ്ങളുടെ രൂപങ്ങളും സാരിയിൽ വിരിയിക്കുമായിരുന്നു. ലോക്ഡൗണിൽ നെയ്ത്തു മുടങ്ങിയപ്പോൾ നെഞ്ചിൽ തീയായി. ഇപ്പോൾ തീയാണു രമേഷിനു കൂട്ട്. വൈകിട്ട് 5 മുതൽ രാത്രി 9 വരെ ചിക്കൻ വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വിൽപന നടത്തുകയാണു രമേഷ്. നെയ്ത്തിൽ സഹായിയായിരുന്ന ഭാര്യ വനിതയുമുണ്ടു കൂടെ.

ലോക്ഡൗണിൽ വിവാഹാഘോഷങ്ങൾ ഇല്ലാതായപ്പോൾ കസവുസാരികൾ തേടി നെയ്ത്തുഗ്രാമമായ കുത്താമ്പുള്ളിയിലെത്തുന്നവരുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു. മാസത്തിൽ 15 സാരികൾ നെയ്തിരുന്നതാണു രമേഷ്. ലോക്ഡൗണിന്റെ തുടക്കത്തിൽ പാവും കോണും വരാതായപ്പോൾ നെയ്യുന്ന സാരികളുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കാൻ വസ്ത്രവ്യാപാരികൾ പറഞ്ഞു.

പിന്നീട് അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ എത്തിത്തുടങ്ങിയെങ്കിലും വാങ്ങാനാളില്ലാതായതോടെ നെയ്ത സാരികൾ വ്യാപാരശാലകളിൽ കെട്ടിക്കിടക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇതോടെ അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ നെയ്ത്തുകാർക്കു കൊടുക്കാൻ വ്യാപാരികൾക്കു നിർവാഹമില്ലാതായി.

ഒരു മാസത്തിലേറെയായി രമേഷിന്റെ തറി ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുകയാണ്. കുത്താമ്പുള്ളിയിലെ നെയ്ത്തു തൊഴിലാളികളിൽ ഭൂരിഭാഗവും തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നെത്തിയവരാണ്. ഇവരിൽ പലരും തിരികെപ്പോയി. ചിലർ അവിടത്തെ കോവിഡ് വ്യാപന ഭീതി മൂലം പോകാതെ ഇവിടെ തന്നെ കഴിച്ചുകൂട്ടുകയാണ്. തറികളി‍ൽ പകുതിയും ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്നു.

തറികളുടെ താളം തെറ്റിയപ്പോൾ ഈ ഗ്രാമത്തിനു ജീവിതത്തിന്റെ താളം തന്നെയാണു തെറ്റിയത്. പക്ഷേ, ആഘോഷങ്ങൾ തിരികെ വരും വരെ കാത്തിരിക്കാൻ പറ്റില്ലെന്നു മനസ്സിലാക്കിയ രമേഷ് പൊരുതാനുറച്ചിരിക്കുകയാണ്. കസവിന്റെ കമനീയത കൊണ്ടു സാരികളെ ചന്തപ്പെടുത്തുന്ന ഗ്രാമത്തിൽ ജീവിതം നിറം കെട്ടുപോകരുതല്ലോ?

Disclaimer: Facebook has partnered with Manorama for this series but has not exerted any editorial control over this story.

English Summary: Chicken dishes by Ramesh