കേരള കോൺഗ്രസ്: ഏതറ്റം വരെയും എതിർക്കുമെന്നു സിപിഐ

തിരുവനന്തപുരം ∙ കേരള കോൺഗ്രസ് (ജോസ്) പക്ഷത്തിന്റെ എൽഡിഎഫ് പ്രവേശം ഏതറ്റം വരെയും എതിർക്കുമെന്ന കടുത്ത നിലപാടിൽ സിപിഐ. ആദ്യഘട്ട എതിർപ്പുകൾക്കു ശേഷം സിപിഐ പത്തിതാഴ്ത്തുമെന്ന പ്രതീക്ഷയാണു സിപിഎം കേന്ദ്രങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നതെങ്കിലും സിപിഐ നേതാക്കൾ അതു നിഷേധിക്കുന്നു

യുഡിഎഫ് ടിക്കറ്റിൽ കിട്ടിയ രാജ്യസഭാംഗത്വം രാജിവയ്ക്കാൻ ജോസ് കെ.മാണി തയാറുണ്ടോയെന്നാണു സിപിഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കാനം രാജേന്ദ്രൻ ഒടുവിൽ ചോദിച്ചത്. തങ്ങൾക്കു കിട്ടേണ്ടിയിരുന്ന രാജ്യസഭാംഗത്വം അന്നു കേരള കോൺഗ്രസിനു കൊടുത്തതിന്റെ പേരിൽ വൻ‍ പ്രതിഷേധം കോൺഗ്രസിൽ ഉയർത്തിയവർ പോലും ഉന്നയിക്കാൻ അറച്ചുനിന്ന ചോദ്യമാണു സിപിഐ മുന്നോട്ടുവച്ചത്. താൻ ഇപ്പോഴും യുപിഎയുടെ ഭാഗമാണെന്ന മറുപടി അതെത്തുടർന്ന് ജോസ് കെ. മാണി നൽകി. കാനത്തിന്റെ വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുക്കാൻ തൽക്കാലം ഉദ്ദേശ്യമില്ലെന്ന് ഇതിൽ നിന്നു വ്യക്തം. കാനത്തിന്റെ പ്രകോപനങ്ങൾക്ക് അതേ നാണയത്തിൽ പ്രതികരിച്ചു കൂടുതൽ അകലരുതെന്ന സന്ദേശം അനൗദ്യോഗികമായി ജോസ് പക്ഷത്തിനു സിപിഎം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

ജോസ് പക്ഷത്തോടുള്ള നയം തീരുമാനിക്കാനുള്ള രണ്ടാം വട്ട സിപിഎം–സിപിഐ ചർച്ച ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നടന്നേക്കും. 1965 ൽ മുസ്‍ലീംലീഗിന്റെ സഹായത്തോടെയാണു സിപിഎം വലിയ ഒറ്റക്കക്ഷിയായതെന്ന കാനത്തിന്റെ പ്രസ്താവനയെ ഖണ്ഡിച്ചുകൊണ്ടു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ദീർഘമായ വിശദീകരണത്തിനു തയാറായതു ശ്രദ്ധേയമാണ്. കേരളകോൺഗ്രസിനെ എൽഡിഎഫിലെത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾക്കു സിപിഎം കൊടുക്കുന്ന താൽപര്യം കൂടിയാണു കാനത്തിന് അവർ നൽകുന്ന ഓരോ മറുപടിയിലും പ്രകടമാകുന്നത്.

അതേസമയം യുഡിഎഫ് പുറത്താക്കിയാലും യുപിഎയുടെ ഭാഗമായി തുടരുമെന്നു ജോസ് കെ. മാണി പറഞ്ഞതു മഞ്ഞുരുകലിന്റെ തുടക്കമായി വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നവരും മുന്നണി നേതൃത്വത്തിലുണ്ട്.

യുഡിഎഫിന്റെ നടപടി മൂലം യുപിഎയ്ക്കു 2 എംപിമാരെ നഷ്ടമാകുമെന്ന സ്ഥിതി ഹൈക്കമാൻഡ് എങ്ങനെ വീക്ഷിക്കുമെന്ന ആശങ്ക കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിനുണ്ടായിരുന്നു. രാജ്യസഭാംഗത്വം കാക്കാൻ വേണ്ടിയാകാമെങ്കിലും അവരുടെ ആശങ്ക തണുപ്പിക്കുന്നതാണു ജോസ് കെ. മാണിയുടെ ഈ നിലപാട്.

English Summary: CPI to continue fight against including Kerala Congress in LDF