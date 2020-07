തിരുവനന്തപുരം ∙ ഈ മാസം പത്തിനകം നടത്താനിരുന്ന പ്ലസ്ടു പരീക്ഷാ ഫലപ്രഖ്യാപനം നീട്ടി. ഇന്നലെ ചേരാനിരുന്ന പരീക്ഷാ ബോർഡ് യോഗം തിരുവനന്തപുരത്തെ ട്രിപ്പിൾ ലോക്ഡൗണിനെത്തുടർന്നു മാറ്റി. ലോക്ഡൗൺ പിൻവലിച്ചാൽ 13 ന് യോഗം ചേരും.

English Summary: Plus two result announcement will be delayed