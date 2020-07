പ്രതികൾക്ക് കോവിഡ്; തിരൂർ സ്റ്റേഷനിൽ 18 പൊലീസുകാർ ക്വാറന്റീനിൽ

തിരൂർ ∙ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത 2 പ്രതികൾക്കു കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ തിരൂർ സ്റ്റേഷനിലെ എസ്ഐ അടക്കം 18 പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ക്വാറന്റീനിൽ. കഴിഞ്ഞമാസം 29ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത തൃപ്രങ്ങോട് ചെറിയ പറപ്പൂർ സ്വദേശി (27), പുറത്തൂർ മുട്ടന്നൂർ സ്വദേശി (29) എന്നിവർക്കാണ് ഇന്നലെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. മണൽക്കടത്ത്, വഞ്ചന കേസുകളിൽ അറസ്റ്റിലായ ഇവർ പിന്നീട് ജാമ്യത്തിൽ പുറത്തിറങ്ങിയെങ്കിലും ഇന്നലെയാണ് കോവിഡ് പരിശോധനാ ഫലം ലഭിച്ചത്. ഇവർക്ക് ആരിൽ നിന്നാണു രോഗം പകർന്നതെന്നു വ്യക്തമല്ല.

29ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത ഇരുവരെയും വിഡിയോ കോൺഫറൻസ് വഴി മജിസ്ട്രേട്ടിന് മുൻപിൽ ഹാജരാക്കി റിമാൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു. കോവിഡ് സ്രവ പരിശോധന നടത്തിയശേഷം റിമാൻഡ് പ്രതികൾക്കായുള്ള മഞ്ചേരി ചെരണിയിലെ ആശുപത്രിയിൽ നിരീക്ഷണ വാർഡിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഇവിടെ കഴിയുന്നതിനിടെ ജാമ്യം ലഭിച്ച ഇരുവരും ഒന്നിന് പുറത്തിറങ്ങുകയായിരുന്നു.

കോവിഡ് പരിശോധനാ ഫലം എത്തുന്നതുവരെ നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയണമെന്നു നിർദേശം നൽകിയിരുന്നെങ്കിലും രണ്ടുപേരും അതു പാലിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണു വിലയിരുത്തൽ. നാട്ടുകാർ, മണൽത്തൊഴിലാളികൾ എന്നിവരടക്കം ഇവരുടെ സമ്പർക്കപ്പട്ടികയിൽ നൂറോളം പേരുണ്ടെന്നാണു പ്രാഥമിക നിഗമനം. പൊലീസുകാർ നിരീക്ഷണത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതുമൂലം തിരൂർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ പ്രവർത്തനം തടസ്സപ്പെടില്ലെന്നു ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവി യു.അബ്ദുൽ കരീം പറഞ്ഞു.

English Summary: Prisoners infected with covid; 18 policemen from Tirur station in quarantine