കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ലംഘിച്ചു നിശാ പാർട്ടി: 6 പേർ അറസ്റ്റിൽ

നെടുങ്കണ്ടം∙ ഉടുമ്പൻചോലയ്ക്കു സമീപം സ്വകാര്യ റിസോർട്ടിൽ നിശാ പാർട്ടി നടത്തിയ സംഭവത്തിൽ 6 പേരെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. തണ്ണിക്കോട്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഉടമ റോയി കുര്യൻ അടക്കം 47 പേർക്കെതിരെ ശാന്തൻപാറ കേസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്.

തണ്ണിക്കോട്ട് ഗ്രൂപ്പ് ചതുരംഗപ്പാറയിൽ ആരംഭിച്ച ക്രഷറിന്റെ മാനേജർ കോതമംഗലം പിണ്ടിമന തവരക്കാട്ട് ബേസിൽ ജോസ്(35), രാജാപ്പാറ ജംഗിൾ പാലസ് റിസോർട്ട് മാനേജർ ചെമ്മണ്ണാർ ഏഴര ഏക്കർ കള്ളിയാനിയിൽ സോജി.കെ ഫ്രാൻസിസ് (43), പാർട്ടിയിൽ പങ്കെടുത്ത കൊല്ലമുള വെച്ചൂച്ചിറ മണ്ണടിശാല തോപ്പിൽ വീട്ടിൽ മനു കൃഷ്ണ (28), ഉടുമ്പൻചോല ആറ്റുപാറത്താവളം ചുണ്ടങ്ങാക്കരയിൽ ബാബു മാധവൻ (49), ശാന്തൻപാറ രാജാപ്പാറ എട്ടാം വാർഡ് കുട്ടപ്പായി (50), ശാന്തമ്പാറ കള്ളിപ്പാറ വെള്ളമ്മാൾ ഇല്ലം വീട്ടിൽ കണ്ണൻ (50) എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്. പ്രതികളെ സ്റ്റേഷൻ ജാമ്യത്തിൽ വിട്ടയച്ചു. പാർട്ടി നടത്തിയ റിസോർട്ടിന്റെ ലൈസൻസ് റദ്ദ് ചെയ്യാൻ പഞ്ചായത്തിനു നിർദേശം നൽകിയതായി ഇടുക്കി ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവി ആർ. കറുപ്പസ്വാമി അറിയിച്ചു.

കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ലംഘിച്ചു നടത്തിയ പാർട്ടിയെക്കുറിച്ച് സംസ്ഥാന ഇന്റലിജൻസ് വിഭാഗവും ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന് അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. നിശാ പാർട്ടിയിൽ പങ്കെടുത്തവരുടെ എണ്ണം, രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുടെ സാന്നിധ്യം തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങളാണു കൈമാറിയത്.

നിശാ പാർട്ടിയിൽ അനുമതിയില്ലാതെ മദ്യം എത്തിച്ചതും ഇന്റലിജൻസ് പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. ഉടുമ്പൻചോല ചതുരംഗപ്പാറയിൽ ആരംഭിച്ച തണ്ണിക്കോട്ട് മെറ്റൽസ് ആൻഡ് ഗ്രാനൈറ്റ്സിന്റെയും തമിഴ്നാട്ടിലെ കമ്പത്ത് ആരംഭിക്കുന്ന ക്വാറിയുടെയും ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിന്റെ ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞ 28ന് ആണ് നിശാ പാർട്ടി സംഘടിപ്പിച്ചത്.

സംഭവത്തിൽ എക്‌സൈസും അന്വേഷണം തുടങ്ങി. ആരോഗ്യ വകുപ്പും വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു വരികയാണ്. കോവിഡ് കാലത്ത് മുംബൈയിൽ നിന്ന് യുക്രെയ്ൻ നർത്തകിമാരെത്തിയതാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പിനെ ആശങ്കയിലാഴ്ത്തുന്നത്.

നിശാ പാർട്ടി നടത്തിയ വ്യവസായി ഉടുമ്പൻചോല പഞ്ചായത്തിന് ഒരു കോടി രൂപ കാരുണ്യപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി നൽകിയെന്ന പ്രചാരണം അടിസ്ഥാനരഹിതമെന്ന് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചു. സ്ഥാപനം തുടങ്ങുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പഞ്ചായത്തിന് അപേക്ഷ നൽകിയിട്ടില്ല. ഇതിനു വ്യത്യസ്ത വകുപ്പുകളുടെ എൻഒസി അടക്കം വേണ്ടതാണ്. തുക സ്വീകരിക്കാൻ പഞ്ചായത്തിനു കഴിയുകയുമില്ല. ഇത്തരത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന പണം ദുരിതാശ്വാസനിധിയിലേക്കു നൽകാൻ മാത്രമേ കഴിയുകയുള്ളൂ.

English Summary: Six people arrested for conducting night party at Idukki