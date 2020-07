‘ഡിപ്ലോമാറ്റിക് പട്ടിക’യിൽ ബിസ്കറ്റും നൂഡിൽസും; കടത്തിയത് സ്വർണം

തിരുവനന്തപുരം ∙ ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ബാഗേജിൽ സ്വർണം കടത്തിയതു ഭക്ഷ്യസാധനങ്ങൾ എന്ന രേഖയുടെ പേരിൽ. രഹസ്യ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആദ്യം ബാഗേജ് തടഞ്ഞപ്പോൾ തലസ്ഥാനത്തെ യുഎഇ കോൺസുലേറ്റിലെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനും കസ്റ്റഡിയിലായ സരിത്തും ചേർന്നു കസ്റ്റംസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിരട്ടിയതായും സൂചനയുണ്ട്.

കൊച്ചിയിലെ കസ്റ്റംസ് കമ്മിഷണർക്കു ലഭിച്ച രഹസ്യ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എമിറേറ്റ്സ് വിമാനത്തിൽ 4 ദിവസം മുൻപെത്തിയ ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ബാഗേജ് തടഞ്ഞത്. ചില രേഖകൾ ഇല്ലെന്ന പേരിലാണു തടഞ്ഞത്. എന്നാൽ ഇതറിഞ്ഞെത്തിയ കോൺസുലേറ്റിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥനും സരിത്തും ഇതു വിട്ടുനൽകണമെന്നും തടയാൻ അധികാരമില്ലെന്നും പറഞ്ഞു. പിന്നീടു ഭീഷണിയുടെ സ്വരത്തിലും ഇവർ സംസാരിച്ചെന്നു കസ്റ്റംസ് അധികൃതർ പറഞ്ഞു. അതോടെ കസ്റ്റംസ് അധികൃതർ വിവരം വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തെ അറിയിച്ചു. അവർ ഡൽഹിയിലെ യുഎഇ കോൺസുലേറ്റ് അധികൃതരോടു ബാഗേജിന്റെ വിവരം ചോദിച്ചു.

സാധാരണ ഇതു വെളിപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ലെങ്കിലും ബാഗേജിലെ സാധനങ്ങളുടെ പട്ടിക ഡൽഹിയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ നൽകി. നൂഡിൽസ്, ഈന്തപ്പഴം, ബിസ്കറ്റ് എന്നിങ്ങനെ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളെന്നാണ് അവർ അറിയിച്ചത്. കസ്റ്റംസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ എക്സ്റേ മെഷീനിലൂടെ ബാഗേജ് പരിശോധിച്ചപ്പോൾ അതിൽ പെടാത്ത ചില സാധനങ്ങളും ശ്രദ്ധയിൽപെട്ടു. അക്കാര്യം വീണ്ടും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തെ അറിയിച്ചു. തുടർന്നാണു തുറന്നു പരിശോധിക്കാൻ അനുമതി നൽകിയത്.

അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്തെ കോൺസുലേറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥനു കത്തു നൽകി. ഞായറാഴ്ച ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മറ്റൊരു സഹായിയുമായി എത്തി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടി സാന്നിധ്യത്തിൽ ബാഗേജ് തുറന്നു പരിശോധിച്ചപ്പോൾ 10 കൂട് നൂഡിൽസ്, ഒരു കിലോഗ്രാം ഈന്തപ്പഴം, കുറെ ബിസ്കറ്റ് എന്നിവയും ബാക്കി സ്വർണവുമായിരുന്നു. ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ ഒഴികെയുള്ളവ തന്റേതല്ലെന്നും സരിത്താണ് ഇവ വാങ്ങി എത്തിക്കുന്നതെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു. തുടർന്നാണു സരിത്തിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. സരിത്ത് തുടർന്നു സ്വപ്ന സുരേഷിന്റെ പേരും കസ്റ്റംസിനോടു വെളിപ്പെടുത്തി. സ്വർണക്കടത്തിൽ കൂടുതൽ പേരുടെ പങ്കും കസ്റ്റംസ് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്.

