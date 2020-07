എസ്എൻ കോളജ് ജൂബിലി ഫണ്ട് കേസ്: ക്രൈംബ്രാഞ്ച് നിയമോപദേശം തേടി

കൊല്ലം ∙ എസ്എൻ കോളജ് സുവർണ ജൂബിലി ഫണ്ട് സംബന്ധിച്ച കേസ് അന്വേഷിക്കുന്ന ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സംഘം കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കുന്നതിനു മുന്നോടിയായി നിയമോപദേശം തേടി.

അന്വേഷണോദ്യോഗസ്ഥനായ തിരുവനന്തപുരം വിജിലൻസ് സ്പെഷൽ സെൽ എസ്പി: ഷാജി സുഗുണനു കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കുന്നതിൽ നിയമപരമായ തടസ്സമുണ്ടോയെന്ന് ആരാഞ്ഞാണു നിയമോപദേശം തേടിയത്. മുൻപു ക്രൈംബ്രാഞ്ച് എസ്പിയായിരുന്ന ഷാജി സുഗുണനെ പിന്നീട് വിജിലൻസിലേക്കു മാറ്റിയിരുന്നു.

1997ൽ എസ്എൻ കോളജ് സുവർണ ജൂബിലി ആഘോഷങ്ങൾക്കായി പിരിച്ച തുകയിൽ ക്രമക്കേട് നടന്നതായാണു കേസ്. ഇതുസംബന്ധിച്ചു നിലവിലുള്ള കേസ് ഇന്നു ഹൈക്കോടതി പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട്. ജൂൺ 22നു കേസ് പരിഗണിച്ചപ്പോൾ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കാൻ രണ്ടാഴ്ചത്തെ സാവകാശം കോടതി അനുവദിച്ചിരുന്നു.

കേസിൽ തന്റെ ഭാഗം പൂർണമായും കേട്ടിട്ടില്ലെന്നും തെളിവുകൾ ഹാജരാക്കാനും പിടിച്ചെടുത്ത രേഖകൾ പരിശോധിക്കാനും അവസരം നൽകിയില്ലെന്നും കാണിച്ചു ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ പ്രതികരിച്ചു.

English Summary: Crime branch to submit charge sheet against Vellappally Natesan in golden jubilee fund case