സ്വപ്നയിലേക്ക് എത്തിയത് ഷംന കേസിലെ പ്രതിവഴി; തലസ്ഥാനത്തെ ‘ഡീൽ‌ വുമൺ’

കൊച്ചി ∙ പതിമൂന്നര കോടി രൂപയുടെ സ്വർണ കള്ളക്കടത്തു പിടികൂടാൻ കസ്റ്റംസിനെ സഹായിച്ചതു തിരുവനന്തപുരത്തെ ‘ഡീൽ വുമണെ’ കുറിച്ചു നടി ഷംന കാസിം ബ്ലാക്മെയിൽ കേസിലെ പ്രതി കേരള പൊലീസിനു നൽകിയ മൊഴികൾ. ബ്ലാക്മെയിൽ കേസിലെ പ്രതികൾക്കു സ്വർണക്കടത്തുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് സൂചന ലഭിച്ചിരുന്നെങ്കിലും വിവരങ്ങൾ അന്വേഷണ സംഘം പുറത്തുവിട്ടിരുന്നില്ല.

സിനിമാ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചിലർ വിദേശത്തു നടത്തിയ സ്റ്റേജ് ഷോകളെ ചുറ്റിപ്പറ്റി കസ്റ്റംസിനു ചില സൂചനകൾ ലഭിച്ചിരുന്നു. ഈ വിവരങ്ങൾ ബ്ലാക്മെയിൽ കേസ് അന്വേഷിക്കുന്ന പൊലീസ് സംഘത്തിന് അവർ കൈമാറി.

ഇതുസംബന്ധിച്ച ചോദ്യം ചെയ്യലിലാണ്, എത്ര ഗൗരവമുള്ള കേസിൽ അകപ്പെട്ടാലും സഹായിക്കുന്ന തിരുവനന്തപുരത്തെ ‘ഡീൽ വുമണെ’ കുറിച്ചു പ്രതികളിലൊരാൾ അന്വേഷണ സംഘത്തോടു വെളിപ്പെടുത്തിയത്.

ഭരണകേന്ദ്രത്തിലെ ഉന്നതരുമായി അടുത്തബന്ധം പുലർത്തുന്ന ഇവർ നയതന്ത്ര ഉദ്യോഗസ്ഥയാണെന്നായിരുന്നു പ്രതിയുടെ മൊഴി. ഈ വിവരങ്ങൾ കസ്റ്റംസ് ഇന്റലിജൻസ് വിഭാഗത്തിനു ലഭിച്ചതോടെ അന്വേഷണം വേഗത്തിലായി. സ്വർണ കള്ളക്കടത്തു കേസിൽ ഇപ്പോൾ ഒളിവിലായ കോൺസുലേറ്റ് മുൻ ജീവനക്കാരി സ്വപ്ന സുരേഷിലേക്കാണ് അന്വേഷണം എത്തിയത്.

English Summary: Deal women in Trivandrum in help of gold smugglers