കോവിഡ് സഹായം: സഹകരണ ബാങ്കിൽ രണ്ടര കോടിയുടെ തിരിമറി

അടിമാലി ∙ കോവിഡ് സഹായമായി വിതരണം ചെയ്യാൻ നൽകിയ രണ്ടരക്കോടി രൂപ അടിമാലി സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് തിരിമറി നടത്തിയതായി ആരോപണം. കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ കാർഷികമേഖലയെ സഹായിക്കാൻ അനുവദിച്ച പണമാണ് അർഹതയില്ലാത്തവർക്കു വീതിച്ചു നൽകിയത്. 2 ലക്ഷം രൂപ വീതമുള്ള വായ്പത്തുക തട്ടിയെടുത്തതിൽ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഉൾപ്പെടുന്നു.

കോവിഡ് രോഗവ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തെ കാർഷിക മേഖലയെയും ചെറുകിട വ്യവസായ മേഖലയെയും സജീവമായി നിലനിർത്തുവാൻ വായ്പ വിതരണത്തിന് നബാർഡ് 5 കോടി രൂപയാണ് സഹകരണ ബാങ്കുകൾക്കു നൽകിയത്. ഈ 5 കോടി രൂപയുടെ സഹായം ഇടുക്കിയിൽ പൂർണമായി വിനിയോഗിച്ചത് അടിമാലി സഹകരണ ബാങ്ക് മാത്രമാണ്. ഇതിൽ സംശയം തോന്നി നടത്തിയ അന്വേഷണമാണ് കോടികളുടെ തട്ടിപ്പ് വ്യക്തമാക്കിയത്.

ഒരു കുടുംബത്തിലെ നാലും അ‍ഞ്ചും പേർക്ക് വരെ ആളൊന്നിന് രണ്ടു ലക്ഷം രൂപ വീതമുള്ള വായ്പ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ബാങ്കിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളുടെയും ബന്ധുക്കളാണ് പണം ലഭിച്ചതിൽ ഏറെയും. സഹകരണ സംഘത്തിന്റെ ചട്ടങ്ങൾ ലംഘിച്ച്, ബാങ്കിൽ അംഗത്വത്തിന് അപേക്ഷിച്ച ദിവസം തന്നെ അംഗത്വവും വായ്പയും ഒരുമിച്ച് ലഭിച്ചവർ ഒട്ടേറെ. കർഷകർക്കും കച്ചവടക്കാർക്കും ലഭിക്കേണ്ട വായ്പത്തുക തട്ടിയെടുത്തതിൽ അധ്യാപകരും വാണിജ്യനികുതി ഉദ്യോഗസ്ഥനും ഉൾപ്പെടുന്നു.118 പേർക്കാണ് വായ്പ നൽകിയത്.

എന്നാൽ സഹകരണസംഘത്തിന്റെ മാർഗനിർദേശങ്ങൾ പാലിച്ചാണ് വായ്പ വിതരണം നടത്തിയതെന്നും ഭൂമിയോ സ്വർണമോ പണയം സ്വീകരിച്ചാണ് തുക നൽകിയതെന്നും അടിമാലി സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് ആന്റണി സി.ഐസക് പറഞ്ഞു. ഒരു കുടുംബത്തിലെ ഒന്നിലധികം ആളുകൾക്കു തുക നൽകിയത് അവരുടെ പേരിൽ പ്രത്യേകം ഭൂമി ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്. പരാതികൾ രാഷ്ട്രീയപ്രേരിതമാണെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.

