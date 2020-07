തലശ്ശേരി സബ് കലക്ടർക്കെതിരെ നടപടിക്കു കേന്ദ്ര നിർദേശം

തിരുവനന്തപുരം ∙ തലശ്ശേരി സബ് കലക്ടർ ആസിഫ് കെ.യൂസഫിനെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്ക് കേന്ദ്ര പഴ്സനൽ മന്ത്രാലയം നിർദേശം നൽകി. സിവിൽ സർവീസിന് പിന്നാക്ക വിഭാഗത്തിനുള്ള സംവരണാനുകൂല്യം നേടുന്നതിന് തെറ്റായ വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കിയെന്ന പരാതിയിലാണു നടപടി. ആസിഫിന്റെ ഒബിസി സർട്ടിഫിക്കറ്റും വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റും റദ്ദ് ചെയ്യാനും നിർദേശമുണ്ട്. ഇതു നൽകിയ കണയന്നൂർ തഹസിൽദാർക്കെതിരെയും നടപടിയുണ്ടാകും. ആസിഫിന് ഇതുവരെ ഐഎഎസ് നൽകി സ്ഥിരപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

കേരള കേഡർ ഉദ്യോഗസ്ഥനായതിനാൽ സംസ്ഥാനമാണു നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. ആസിഫ് വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ നൽകിയാണ് സിവിൽ സർവീസ് നേടിയതെന്നു കേന്ദ്ര പഴ്സനൽ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായി. പരീക്ഷ എഴുതുന്നതിനു തൊട്ടുമുൻപുള്ള 3 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വർഷം കുടുംബവാർഷിക വരുമാനം 6 ലക്ഷത്തിൽ താഴെയായാൽ മാത്രമേ ഒബിസി സംവരണം ലഭിക്കൂ. എന്നാൽ 3 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലും വരുമാനം 6 ലക്ഷത്തിനു മുകളിലാണെന്നു കണ്ടെത്തി.

English Summary: Central government instruction to take action against Thalassery collector