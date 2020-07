സിബിഐ അന്വേഷണം തേടി പ്രധാനമന്ത്രിക്കു ചെന്നിത്തലയുടെ കത്ത്

തിരുവനന്തപുരം∙സ്വർണക്കടത്തു കേസിൽ സിബിഐ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടു പ്രതിപക്ഷനേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല പ്രധാനമന്ത്രിക്കു കത്തു നൽകി. പ്രതിപക്ഷം എം.ശിവശങ്കറിനെതിരെ ഉന്നയിച്ച ആക്ഷേപങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ പദവികളിൽ നിന്നു നീക്കിയതു വഴി മുഖ്യമന്ത്രി ശരിവച്ചിരിക്കുകയാണെന്നു ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു.കാര്യങ്ങൾ തന്നിലേക്കു നീങ്ങുന്നുവെന്ന ഭയം കൊണ്ടാണു മുഖ്യമന്ത്രി നടപടിയെടുത്തത്. എന്നാൽ നടന്നതിന്റെ പൂ‍ർണ ഉത്തരവാദിത്തം മുഖ്യമന്ത്രിക്കാണ്.

വിദേശ രാജ്യങ്ങളുമായി ഇന്ത്യയ്ക്കുള്ള ബന്ധത്തെ തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന തരത്തിലാണു കേസ് മുന്നോട്ടുപോകുന്നത്. സ്വർണക്കടത്ത് കേസിലെ പ്രതി താമസിച്ചിരുന്ന ഫ്ലാറ്റിൽ നടന്ന മർദനത്തെക്കുറിച്ചു ഫ്ലാറ്റിലെ താമസക്കാർ പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയിരുന്നതാണല്ലോ? മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സെക്രട്ടറിയെക്കുറിച്ച് ഉയർന്ന ഗുരുതരമായ ആരോപണങ്ങൾ മറച്ചുവച്ചതാണെങ്കിൽ അതു മുഖ്യമന്ത്രിയിൽ നിന്നു പ്രതീക്ഷിച്ചതല്ല. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇനിയും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പുറത്തുവരാനുണ്ട്.അതിശക്തമായി പ്രതിപക്ഷം ഈ വിഷയവുമായി മുന്നോട്ടുപോകുമെന്നു ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു.

മുഖ്യമന്ത്രി അറിയാതെയെന്ന് വിശ്വസിക്കില്ല: ബെന്നി ബഹനാൻ

തൃശൂർ∙ മുഖ്യമന്ത്രി ഭരിക്കുന്ന ഐടി വകുപ്പിന്റെ ഉന്നതങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം അറിയാതെ ഒരാളെ നിയമിച്ചുവെന്ന വാദം കേരളം വിശ്വസിക്കില്ലെന്നു യുഡിഎഫ് കൺവീനർ ബെന്നി ബഹനാൻ. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കുടുംബത്തിലേക്ക് കൂടി നീളുന്ന ബന്ധമായതിനാലാണ് അദ്ദേഹം ചോദ്യങ്ങൾക്കു തോന്നിയതുപോലെ മറുപടി പറയുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

സരിത വിവാദമുണ്ടാപ്പോൾ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ കുടുംബത്തെ വരെ ആക്ഷേപിച്ചയാളാണു പിണറായി വിജയൻ. ഗൾഫിൽ നയതന്ത്ര വിരുന്നിൽ പോലും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കൂടെ സ്വപ്‌നയുണ്ടായിരുന്നുവെന്നതിന്റെ തെളിവുകൾ പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പങ്കുതന്നെയാണു സംശയിക്കേണ്ടതെന്നു എംപിമാരായ ബെന്നി ബഹനാൻ , ടി.എൻ.പ്രതാപൻ എന്നിവർ പറഞ്ഞു.

കൊഫെപോസ പ്രകാരം കേസെടുക്കണം: മുല്ലപ്പള്ളി

തിരുവനന്തപുരം ∙ മുഖ്യമന്ത്രിയെ ഉൾപ്പെടുത്തി കൊഫെപോസ പ്രകാരം കേസെടുത്ത് അന്വേഷിക്കണമെന്നു കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ. 5 മുതൽ 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഇത്തരം കേസുകൾ കൊഫെപോസ പ്രകാരം അന്വേഷിക്കണമെന്നാണു വ്യവസ്ഥ. വിശദമായ സിബിഐ അന്വേഷണവും അനിവാര്യമാണ്. എന്നാൽ സുപ്രീംകോടതിയിൽ ലാവ്‌ലിൻ കേസ് വച്ചു നീട്ടുന്നതു പോലെ സമീപനം ഈ രാജ്യദ്രോഹക്കേസിൽ ഉണ്ടാകരുതെന്നാണു ബിജെപിയോടു പറയാനുള്ളത്.

സിബിഐ അന്വേഷണം വേണം: തരൂർ

തിരുവനന്തപുരം ∙ സ്വർണക്കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു സിബിഐ അന്വേഷണം വേണമെന്നു ശശി തരൂർ എംപി. പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ ആവശ്യത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. ഇതിൽ ഉൾപ്പെട്ട ആരുമായും തനിക്ക് ഒരു ബന്ധവുമില്ല. ഞാനും ഓഫിസും ഏത് അന്വേഷണവുമായും സഹകരിക്കുമെന്നും തരൂർ ട്വീറ്റിൽ വ്യക്തമാക്കി.

സിസി ടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവിടണം: ഷിബു

കൊല്ലം∙ കള്ളക്കടത്തു കേസിലെ പ്രതികളെ സംരക്ഷിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസ് നേരിട്ട് ഇടപെടുന്നതു രാജ്യത്ത് ആദ്യമാണെന്ന് ആർഎസ്പി നേതാവ് ഷിബു ബേബിജോൺ. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിലെ നിത്യസന്ദർശകയായിരുന്നു സ്വപ്നയെന്ന വിവരമാണു പുറത്തുവരുന്നത്. യാഥാർഥ്യമറിയാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിലെ സിസി ടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവിടാൻ തയാറാകണം.

ക്ലിഫ് ഹൗസ് സ്മഗ്ലേഴ്സ് ഹൗസായി: കൃഷ്ണദാസ്

കണ്ണൂർ∙ ക്ലിഫ് ഹൗസ് സ്മഗ്ലേഴ്സ് ഹൗസായി മാറിയെന്നു ബിജെപി ദേശീയ നിർവാഹക സമിതിയംഗം പി.കെ.കൃഷ്ണദാസ്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസ് മാഫിയാ സംഘത്തിന്റെയും രാജ്യദ്രോഹക്കുറ്റങ്ങളുടെയും കേന്ദ്രമായി മാറിയെന്നും കൃഷ്ണദാസ് ആരോപിച്ചു. സ്വപ്നയ്ക്കു യുഎഇ കോൺസുലേറ്റിൽ ജോലിക്കു ശുപാർശ ചെയ്ത കോൺഗ്രസ് നേതാവിനെക്കുറിച്ചും അന്വേഷിക്കണമെന്നു കൃഷ്ണദാസ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

സിബിഐ അന്വേഷിക്കണമെന്ന് യുഡിഎഫ്; നാളെ ധർണ

തിരുവനന്തപുരം∙ രാജ്യാന്തര ബന്ധങ്ങളുള്ള സ്വർണക്കടത്തു കേസിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിന്റെ പങ്ക് സിബിഐ അന്വേഷിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി പഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ ആരോഗ്യ പ്രോട്ടോക്കോൾ പാലിച്ചു യുഡിഎഫ് നാളെ ധർണ നടത്തുമെന്നു കൺവീനർ ബെന്നി ബഹനാൻ അറിയിച്ചു.കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ പരാജയം, പ്രവാസികളോടുള്ള നിഷേധാത്മക നിലപാട്, പെട്രോൾ-ഡീസൽ വിലവർധന എന്നീ വിഷയങ്ങൾ കൂടി ഉന്നയിച്ചാണു സമരം.

സമര സദസ്സ് ഇന്ന്

തിരുവനന്തപുരം∙ സ്വർണക്കടത്ത് കേസിൽ സിബിഐ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടു ബൂത്ത് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്നു സംസ്ഥാനത്തുടനീളം സമരസദസ്സുകൾ നടത്തുമെന്നു കെപിസിസി അറിയിച്ചു.

English Summary: Ramesh Chennithala writes letter to Prime Minister for CBI probe in gold smuggling case