സ്വപ്ന ബന്ധുവെന്ന് പ്രചാരണം: നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് തമ്പാനൂർ രവി

തിരുവനന്തപുരം/കോട്ടയം ∙ സ്വർണക്കടത്തു കേസിലെ ആസൂത്രക സ്വപ്‌ന സുരേഷ് തന്റെ മരുമകളാണെന്ന് ആരോപിച്ചു സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചാരണം നടത്തുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് കെപിസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി തമ്പാനൂർ രവി ഡിജിപിക്കും സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മിഷണർക്കും പരാതി നൽകി. തന്റെ കുടുംബവുമായി സ്വപ്നയ്ക്ക് ഒരു ബന്ധവുമില്ലെന്നും സൈബർ സഖാക്കളെ മുൻനിർത്തി അടിസ്ഥാനരഹിത ആരോപണം ഉന്നയിക്കുകയാണെന്നും തമ്പാനൂർ രവി പറഞ്ഞു.

ഇതിനിടെ, ‘സ്വർണക്കടത്തു കേസിലെ പ്രതി സരിത് കുമാ‍ർ ഉമ്മൻ ചാണ്ടിക്കൊപ്പം’ എന്ന വ്യാഖ്യാനത്തോടെ ഇടത് അനുകൂല പേജുകളും അക്കൗണ്ടുകളും പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രത്തിലുള്ളത് കെഎസ്‌യു കോട്ടയം ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സച്ചിൻ മാത്യുവിന്റെ ചിത്രം. വ്യക്തിഹത്യക്കെതിരെ ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവിക്ക് പരാതി നൽകുമെന്ന് സച്ചിൻ പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിവാഹിതനായ സച്ചിനെയും ഭാര്യയെയും ഈ ഞായറാഴ്ച ഉമ്മൻ ചാണ്ടി വീട്ടിലെത്തി ആശംസകൾ അറിയിച്ചിരുന്നു. ഇതിന്റെ ചിത്രമാണ് സരിത്തിന്റേതെന്ന പേരിൽ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ചിലർ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത്.

