സംരക്ഷിക്കുന്നവരെയടക്കം കണ്ടെത്തും: വി.മുരളീധരൻ

ന്യൂഡൽഹി ∙ തിരുവനന്തപുരത്തെ സ്വർണക്കള്ളക്കടത്തു കേസ് വിവിധ ഏജൻസികൾ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഏതൊക്കെ ഏജൻസികളെക്കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നു സാഹചര്യമനുസരിച്ചു തീരുമാനിക്കുമെന്നും വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി വി. മുരളീധരൻ. കേസിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിലെ ഉന്നതന്റെ പങ്ക് കേരളമാണ് അന്വേഷിക്കേണ്ടത്. സ്വർണക്കടത്തിനെക്കുറിച്ചു പഴുതടച്ച അന്വേഷണം കേന്ദ്രം നടത്തും. പ്രതികളെ സംരക്ഷിക്കുന്നവരെയടക്കം നിയമത്തിന്റെ മുൻപിൽ കൊണ്ടുവരുമെന്നും മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു.

ക്രിമിനൽക്കേസിൽപെട്ടയാൾ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വകുപ്പിൽ കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വരുന്നതു സർക്കാരിന്റെ പോരായ്മയല്ലേ? കേസെടുത്ത് 3 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും നടപടിയില്ലാത്തതും അവരെ ഐടി വകുപ്പിൽ നിയമിച്ചതും സർക്കാരിന്റെ വീഴ്ചയല്ലേ? മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വിശ്വസ്തനായ ശിവശങ്കറിന്റെ ദുർന്നടപ്പുകളെക്കുറിച്ച് ഇന്റലിജൻസ് അറിയിച്ചില്ലെങ്കിൽ അതു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പിടിപ്പുകേടല്ലേ? സ്പ്രിൻക്ലർ വിഷയത്തിൽ ശിവശങ്കറിന്റെ നിയമലംഘനങ്ങൾ മുഖ്യമന്ത്രി അംഗീകരിച്ചതാണ്. പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ഒരു കരു മാത്രമാണ്. വലിയ ആഴത്തിലുള്ള ബന്ധങ്ങളാണ് ഇവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനു കാരണം.

സംസ്ഥാനത്തിന് ഉത്തരവാദിത്തമില്ലെന്നു പറഞ്ഞു മുഖ്യമന്ത്രിക്കു കൈകഴുകാനാകില്ല. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിലെ ഉന്നതർ കുറ്റാരോപിതരെ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്, ഇവർ എങ്ങനെ സർക്കാരിനെ നിയന്ത്രിച്ചുവെന്നതിന്റെ തെളിവാണ്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിനു പങ്കില്ലെന്നു മാധ്യമങ്ങളോടു പറഞ്ഞ കസ്റ്റംസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെക്കുറിച്ചു പരാതികളുണ്ടെങ്കിൽ ധനവകുപ്പു നടപടിയെടുക്കും. സ്പീക്കറുമായും ആരോപണവിധേയർക്കു ബന്ധമുണ്ട്. നയതന്ത്ര പ്രതിനിധിയെ ആരെങ്കിലും കൈപിടിച്ചു നിർത്തി സംസാരിക്കുന്നതു കണ്ടിട്ടില്ല. സ്വപ്നയുമായുള്ള സർക്കാരിന്റെ ബന്ധമാണതു കാണിക്കുന്നത്.

സോളറുമായി സമാനതകൾ

സോളർ കേസുമായി ഇതിനു സമാനതകളേറെയുണ്ട്. രണ്ടിലും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിനു ബന്ധമുണ്ട്, രണ്ടിലും ചിലരെ പുറത്താക്കിയിട്ടുണ്ട്, രണ്ടിലും ആദ്യം ബന്ധമില്ലെന്നാണു സർക്കാർ പറഞ്ഞത്. തങ്ങൾക്കു ബന്ധമില്ലെന്നേ പിടിക്കപ്പെടുന്നതുവരെ എല്ലാവരും പറയാറുള്ളൂ – മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു.

English Summary: Will find out people protecting culprits in gold smuggling case says V. Muraleedharan