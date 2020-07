വിവരങ്ങൾ മറ്റ് ഏജൻസികൾക്കും കൈമാറും: കസ്റ്റംസ് കമ്മിഷണർ

കൊച്ചി ∙ 30 കിലോ സ്വർണക്കടത്തു കേസിലെ വിവരങ്ങൾ മറ്റ് അന്വേഷണ ഏജൻസികൾക്കും കൈമാറുമെന്നും കസ്റ്റംസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിളിച്ച മുഴുവൻ പേരെയും ചോദ്യം ചെയ്യുമെന്നും കസ്റ്റംസ് പ്രിവന്റീവ് കമ്മിഷണർ സുമിത് കുമാർ. ‘മനോരമ’യ്ക്ക് അനുവദിച്ച അഭിമുഖത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.

∙കള്ളക്കടത്ത് കേസ് അന്വേഷണത്തിൽ മറ്റ് ഏജൻസികളെ സഹകരിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ?

സ്വർണക്കടത്തിനു പിറകിലെ സംഘത്തെ പറ്റി വിശദമായി അന്വേഷിക്കും. പണമുണ്ടാക്കുക മാത്രമാണോ ലക്ഷ്യമെന്നും പരിശോധിക്കും. നിലവിൽ ഇത് കസ്റ്റംസിന്റെ േകസാണ്. എന്നാൽ പ്രയോജനപ്രദമായ വിവരങ്ങൾ എൻഐഎ, എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് തുടങ്ങിയ മറ്റ് ഏജൻസികൾക്കു കൈമാറും.

നയതന്ത്ര ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കുള്ള പ്രത്യേകാവകാശങ്ങൾ കേസ് അന്വേഷണത്തെ ബാധിക്കില്ല. വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയത്തിൽ നിന്ന് ഇതിനുള്ള അനുമതി തേടും. ഒരു സ്വാധീനത്തിനും വഴങ്ങില്ല.

∙കേസ് ഒഴിവാക്കാൻ ചിലർ ഇടപെട്ടുവെന്ന ആരോപണമുണ്ടല്ലോ?

കേസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിനു മുൻപ് കസ്റ്റംസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിളിച്ചവരെയെല്ലാം ചോദ്യം ചെയ്യും. ബാഗേജിന്റെ വിവരം അവർ എങ്ങനെ അറിഞ്ഞു, എന്താണവരുടെ താൽപര്യം എന്നീ സംശയങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണിത്. ബാഗേജുമായി ബന്ധമില്ലാത്തവരെന്തിനാണ് കസ്റ്റംസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിളിക്കുന്നത്? കാർഗോയിൽ ബാഗേജ് എത്തിയാൽ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ 2–3 ദിവസമെടുക്കും. ഇവിടെ അതിനു മുൻപു തന്നെ വിളി തുടങ്ങിയിരുന്നു. അനാവശ്യ താൽപര്യമെടുത്തവരുടെ യഥാർഥ ലക്ഷ്യം കണ്ടെത്തും.

∙വിളിച്ചവരിൽ വിഐപികളുണ്ടോ?

പേരുകൾ തൽക്കാലം പറയാനാകില്ല. വിവാദങ്ങൾ അന്വേഷണത്തെ ബാധിച്ചേക്കാം.

