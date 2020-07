തൽക്കാലം ഇടപെടുന്നില്ല: സിബിഐ

ന്യൂഡൽഹി ∙ സ്വർണക്കടത്തു കേസിന്റെ അന്വേഷണത്തിൽ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതിയിൽ ഇടപെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്ന് സിബിഐ. കൊച്ചിയിലെ കസ്റ്റംസ് ഓഫിസിൽ സിബിഐ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പോയത് തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തിലെ ഡ്യൂട്ടി ഫ്രീ ഷോപ്പിലെ മദ്യവിൽപനയെക്കുറിച്ചുള്ള കേസിന്റെ ഭാഗമായാണെന്നും സിബിഐ വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു.

പൊതുപ്രവർത്തകർ അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉൾപ്പെട്ട കേസാണെങ്കിൽ മാത്രമാണു സിബിഐക്കു നേരിട്ട് കേസെടുക്കാവുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ, സർക്കാരിന്റെയോ കോടതിയുടെ നിർദേശമുണ്ടാവണം. കുറ്റാരോപിതരുമായി എം. ശിവശങ്കറിനു ബന്ധം ആരോപിക്കപ്പെടുന്നുവെന്നത് സിബിഐ കേസെടുക്കാൻ മതിയായ കാരണമല്ല.

എന്നാൽ, ഹവാല ഇടപാട് സംശയിക്കപ്പെടുന്നെങ്കിൽ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന് (ഇഡി) അന്വേഷണം നടത്താനാവും. പണം എന്തിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ചു ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസിക്കും (എൻഐഎ) പരിശോധിക്കാം. എന്നാൽ, എല്ലാ ഏജൻസികളും കേസിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നുണ്ട്.

English Summary: CBI not to interfere in gold smuggling case now