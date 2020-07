രോഗ ലക്ഷണമില്ലാതെ മരിച്ച രണ്ടു പേർക്ക് കോവിഡ്

ആലപ്പുഴ ∙ ജില്ലയിൽ കോവിഡ് ലക്ഷണങ്ങളില്ലാതെ മരിച്ച രണ്ടു പേർക്ക് മരണ ശേഷം നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചെന്നിത്തലയിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ നവദമ്പതികളിലെ യുവതി, മാവേലിക്കര വെട്ടിയാർ തുളസി ഭവനിൽ ദേവിക ദാസിനും(20) കുട്ടനാട്ടിലെ പുളിങ്കുന്നിൽ കുഴഞ്ഞുവീണു മരിച്ച കണ്ണാടി മാരാട് കോണത്തുവാക്കൽചിറ വീട്ടിൽ ബാബുവിനുമാണ് (52) ഇന്നലെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

മൃതദേഹങ്ങൾ ആലപ്പുഴ ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ദേവികയ്ക്കൊപ്പം മരിച്ചനിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ ഭർത്താവ് പന്തളം കുരമ്പാല ഉനംകോട്ടുവിളയിൽ ജിതിനു (30) രോഗമില്ല. ഒന്നിച്ചു താമസിച്ചവരിൽ ഒരാൾക്കു മാത്രം രോഗമുണ്ടായതു സംശയകരമായതിനാൽ ജിതിന്റെ സ്രവം രണ്ടാമതും പരിശോധിക്കും. കഴിഞ്ഞ ചൊവ്വാഴ്ച കുളിക്കുന്നതിനിടെയാണു ബാബു കുഴഞ്ഞുവീണത്. ഉടൻ പുളിങ്കുന്ന് താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും മരിച്ചു.

ദേവികയുടെയും ബാബുവിന്റെയും രോഗത്തിന്റെ ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല. ചെന്നിത്തലയിലെ വാടകവീട്ടിലാണ് ദേവികയുടെയും ഭർത്താവിന്റെയും മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടത്. ഇവിടെ ഇൻക്വസ്റ്റ് നടത്തിയ മാവേലിക്കര തഹസിൽദാർ എസ്.സന്തോഷ് കുമാറും 5 പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ക്വാറന്റീനിലായി.

ബാബുവിന്റെ മൃതദേഹം ആലപ്പുഴയിലേക്കു കൊണ്ടുപോയ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനും പുളിങ്കുന്ന് താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെ 5 ജീവനക്കാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരും ക്വാറന്റീനിലായി. ബാബുവിന്റെ രോഗത്തിന്റെ ഉറവിടം വ്യക്തമല്ലാത്തതിനാൽ ഒരിക്കൽ കൂടി പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പു വരുത്താൻ ജില്ലാ അധികൃതർ ആലോചിച്ചെങ്കിലും അതിന്റെ ആവശ്യമില്ലെന്നു വൈറോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്ന് അറിയിച്ചതായാണു സൂചന.

