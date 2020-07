കള്ളക്കടത്തെന്ന നിലയ്ക്ക് അന്വേഷിക്കും: കസ്റ്റംസ്

ന്യൂഡൽഹി ∙ നയതന്ത്ര, രാഷ്ട്രീയ ബന്ധങ്ങളാണു സ്വർണക്കടത്തു കേസിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ശ്രദ്ധേയഘടകങ്ങളെങ്കിലും, കള്ളക്കടത്തെന്ന സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യം മാത്രമായാണു നിലവിൽ വിഷയം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതെന്ന് കസ്റ്റംസ്. അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കാൻ കസ്റ്റംസിന് 5 വർഷത്തെ സമയമുണ്ട്. എന്നാൽ, ഈ കേസിൽ പരമാവധി വേഗത്തിൽ അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കും.

സ്വർണം പിടിച്ചെടുക്കുകയും കുറ്റാരോപിതരിൽ ഒരാളെ പിടികൂടുകയുമാണു കസ്റ്റംസ് ചെയ്തത്. പിടിച്ചെടുത്ത സ്വർണം സർക്കാരിലേക്ക് കണ്ടുകെട്ടാൻ 6 മാസത്തിനകം നടപടിയെടുക്കണം. ശ്രദ്ധേയമായ കേസെന്ന സ്ഥിതിയിൽ, ഇക്കാലയളവിൽ തന്നെ അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കാനും ശ്രമമുണ്ടാകാം. കള്ളക്കടത്തിനു ലഭിക്കാവുന്ന പരമാവധി ശിക്ഷ 7 വർഷം തടവാണ്. എന്നാൽ, കുറ്റക്കാർ പിഴയടച്ചു രക്ഷപ്പെടുകയെന്നതാണ് ഏറെയും സംഭവിക്കുന്നത്. ഹവാല ഇടപാട്, പണത്തിന്റെ വിനിയോഗം തുടങ്ങിയവ സംബന്ധിച്ച തെളിവുകൾ ലഭിച്ചാൽ കേസിന്റെ സ്വഭാവം മാറാം.

കുറ്റാരോപിതർ കസ്റ്റംസിനു നൽകുന്ന മൊഴി കോടതിയിൽ തെളിവായി നിലനിൽക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ, പഴുതുകളില്ലാത്ത രീതിയിലാണു നടപടികളെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനാണ് കസ്റ്റംസ് ശ്രമിക്കുക. അടുത്തകാലത്ത് ചില കള്ളക്കടത്ത് കേസുകളിൽ കസ്റ്റംസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സജീവമായ പങ്ക് വ്യക്തമായിരുന്നു. ഈ കേസ്, വകുപ്പിന്റെ പ്രതിഛായ മിനുക്കാൻ കൂടി പ്രയോജനപ്പെടുമെന്നുമാണ് കസ്റ്റംസിന്റെ പ്രതീക്ഷ.

പല തവണയായി കള്ളക്കടത്ത് നടത്തി എന്നതിനാൽ കോഫെപോസ നിയമപ്രകാരം കുറ്റാരോപിതരെ കരുതൽ തടങ്കലിൽ വയ്ക്കുന്നതിന് കസ്റ്റംസിന് നടപടിയെടുക്കാനാവും. കോഫെപോസ പ്രകാരമുള്ള നടപടി സർക്കാർ രൂപീകരിക്കുന്ന ഉപദേശകസമിതിയുടെ പരിശോധനയ്ക്കു വിധേയമാകും. അതിനാൽതന്നെ, ശക്തമായ തെളിവുകൾ ഉറപ്പാക്കേണ്ടതു കസ്റ്റംസിന്റെ ബാധ്യതയാണ്.

വിവരങ്ങൾ പുറത്ത് വിട്ടവർക്കെതിരെ നടപടി

സ്വർണക്കടത്തു കേസിലെ അന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില നിർണായക വിവരങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങളോടു വെളിപ്പെടുത്തിയ കസ്റ്റംസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ നടപടിയുണ്ടാകുമെന്നു കേന്ദ്രസർക്കാർ വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അന്വേഷകരിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയമായി ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടെന്നാണു വിലയിരുത്തൽ.

