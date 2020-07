ജീവനൊടുക്കിയത് 66 കുട്ടികൾ; പഠിക്കാന്‍ ആര്‍.ശ്രീലേഖയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ സമിതി

തിരുവനന്തപുരം∙ കുട്ടികൾക്കിടയിൽ വർധിച്ചു വരുന്ന ആത്മഹത്യ സംബന്ധിച്ചു പഠിക്കാൻ ഫയർഫോഴ്സ് മേധാവി ആർ.ശ്രീലേഖയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സമിതി രൂപീകരിച്ചതായി മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു. മാനസിക സംഘർഷം അനുഭവിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ആശ്വാസം പകരാനായി ‘ചിരി’ എന്ന പദ്ധതിയും ആരംഭിച്ചു. സ്റ്റുഡന്റ് പൊലീസ് കെഡറ്റുകൾ ഫോണിലൂടെ കൗൺസലിങ് നൽകുന്ന സംവിധാനമാണിത്.

‘മാർച്ച് 25 മുതൽ ഇന്നലെ വരെ 18 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള 66 കുട്ടികളാണു സംസ്ഥാനത്ത് ആത്മഹത്യ ചെയ്തത്. നന്മ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടാണെങ്കിലും കുട്ടികളോടു പെരുമാറുമ്പോൾ അവരുടെ മാനസികാവസ്ഥ അറിഞ്ഞ് ഇടപെടണമെന്നും മനസ്സിനു മുറിവേൽപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ രക്ഷിതാക്കൾ ഉൾപ്പെടെ ശ്രമിക്കണം.

പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനു കൗൺസലിങ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സഹായങ്ങൾ തേടാൻ ഉപേക്ഷ വിചാരിക്കരുത്. ശിശുക്കളുടെ മാനസികാരോഗ്യ ചികിത്സയ്ക്കു കൂടുതൽ സൗകര്യങ്ങളും ചികിത്സകരും കേരളത്തിൽ വേണം. അതിനായി ദീർഘകാലടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പദ്ധതി സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്തു നടപ്പാക്കും.’- മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

English Summary: Suicide Tendency in children are Series, Says CM; Council to Study