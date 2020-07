കസ്റ്റംസിനെ വിളിച്ചില്ല; വാട്സാപ് സന്ദേശം മാത്രം: യൂണിയൻ നേതാവ്

കൊച്ചി ∙ പിടിച്ചുവച്ച നയതന്ത്ര പാഴ്സൽ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ കസ്റ്റംസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഫോണിൽ വിളിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തെ കസ്റ്റംസ് ഹൗസ് ക്ലിയറൻസ് ഏജന്റ്സ് അസോസിയേഷൻ ഭാരവാഹി ഹരിരാജ്.

പാഴ്സൽ പിടിച്ചുവച്ച വിവരം അസോസിയേഷൻ അംഗമായ ഏജന്റ് നൽകിയപ്പോൾ അതു കസ്റ്റംസ് ജോയിന്റ് കമ്മിഷണർക്കു വാട്സാപ്പിൽ കൈമാറുക മാത്രമാണു ചെയ്തത്. രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുമായി തനിക്കു ബന്ധമില്ല. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ സംബന്ധിച്ച പോസ്റ്റുകളിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവയ്ക്കാറുണ്ട്. കേസിൽ കസ്റ്റംസ് ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും വെറും ആരോപണത്തിന്റെ പേരിൽ തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്നും ഹരിരാജ് പ്രതികരിച്ചു.

അതേസമയം, പാഴ്സൽ പിടിച്ചുവച്ച ശേഷം ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നേരിട്ടു ബന്ധപ്പെട്ടവരുടെ പട്ടികയിൽ ഹരിരാജിനെയും കസ്റ്റംസ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സരിത്തിന്റെ ചോദ്യംചെയ്യൽ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം ഈ പട്ടികയിലുള്ളവരെയും ചോദ്യം ചെയ്യുമെന്നാണു സൂചന.

English Summary: Did not call customs, just sent whatsapp message says union leader