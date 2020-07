വ്യാജ ബിരുദം; പിഡബ്ല്യുസിയോട് വിശദീകരണം തേടി ഐടി വകുപ്പ്

തിരുവനന്തപുരം∙ സ്വപ്ന സുരേഷിന്റെ ബിരുദം വ്യാജമാണെന്നു തെളിഞ്ഞതോടെ സ്വപ്നയെ കൺസൽറ്റന്റ് ആയി സർക്കാരിലേക്ക് അയച്ച പ്രൈസ് വാട്ടർഹൗസ് കൂപ്പേഴ്സും (പിഡബ്ല്യുസി) സംശയനിഴലിൽ. സ്വപ്നയുടെ വ്യാജ ബിരുദം സംബന്ധിച്ച 'മനോരമ' വാർത്തയെത്തുടർന്നു സ്പേസ് പാർക്കിന്റെ ചുമതലയുള്ള പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഐടി ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ലിമിറ്റഡ് പിഡബ്ല്യുസിയോട് വിശദീകരണം തേടി.

അന്വേഷണത്തിനു ശേഷം പിഡബ്ല്യുസിക്ക് എതിരെ നടപടിക്കു നിയമോപദേശം തേടും. സ്വപ്നയുടെ നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ഫയലുകളും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസ് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. സ്വപ്നയുടെ പശ്ചാത്തലം പൂർണമായും അന്വേഷിച്ചു ബോധ്യപ്പെട്ടിരുന്നെന്നാണു പിഡബ്ല്യുസി ആവർത്തിക്കുന്നത്. ഇടനിലക്കാരായ ഏജൻസിയെ സംബന്ധിച്ച പൂർണമായ വിവരങ്ങൾ ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും അവ ഐടി വകുപ്പിനു ലഭിച്ചത് ഇന്നലെ വൈകിട്ടു മാത്രം.

എന്തുകൊണ്ട് പിഡബ്ല്യുസിക്ക് ഉത്തരവാദിത്തം?

സ്പേസ് പാർക്ക് പദ്ധതിയുടെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി കൺസൽറ്റന്റിനെ വേണ്ടി വന്നപ്പോൾ പദ്ധതിയുടെ കൺസൽറ്റന്റ് ആയ പിഡബ്ല്യുസിയോട് അതാവശ്യപ്പെട്ടു. തുടർന്നു വിഷൻ ടെക്നോളജി വഴി സ്വപ്ന സുരേഷിനെ പദ്ധതിയുടെ പ്രോജക്ട് മാനേജ്മെന്റ് യൂണിറ്റായി അയയ്ക്കുകയായിരുന്നു.

2.7 ലക്ഷം രൂപയാണ് ഐടി വകുപ്പ് പ്രതിമാസം ഇതിനായി പിഡബ്ല്യുസിക്കു നൽകുന്നത്. സ്വപ്നയുടെ ശമ്പളമടക്കം 1.4 ലക്ഷം രൂപയാണ് പിഡബ്ല്യുസി വിഷൻ ടെക്നോളജിക്കു നൽകുന്നത്. ഇതിൽ 1.1 ലക്ഷം രൂപയോളമാണ് സ്വപ്നയുടെ ശമ്പളം. വിഷൻ ടെക്നോളജിയുടെ ശമ്പളക്കാരിയാണെങ്കിലും കരാറനുസരിച്ച് പിഡബ്ല്യുസിയുടെ പ്രതിനിധിയായാണു സ്വപ്ന സർക്കാരിലേക്ക് എത്തുന്നത്. വിഷൻ ടെക്നോളജിയുമായി കെഎസ്ഐടിഐഎല്ലിന് നേരി‌ട്ട് ഇടപാടില്ല.

